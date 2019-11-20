İzmit Belediyesi için şok iddia!

Hizmet- İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet'in işçilere verdiği sözü tutmadığını iddia eden Ersoy, “Taşeron firmalarda çalışırken, 2018 nisan ayında 696 KHK ile belediye şirketlerine geçen ve 2019 yılı için yüzde 4+4 zam verilen işçilere 2019 enflasyon yüzde 20 çıkmasından dolayı mağduriyet yaşayan şirket işçilerinin mağduriyeti gidermek için 31 Mart seçimlerinden önce yaptığımız girişimler sonucunda başta Kocaeli büyükşehir belediyesi ve bir çok ilçe belediye başkan adayı işçilere sosyal medya ve basın yoluyla zam sözü vermişlerdi, o gün İzmit belediye Başkan adayı olan sayın Hürriyet de bu kervana katılmış ve 1200 işçiye şu mesajı çekmiştir. Ayrıca Sayın Hürriyet bir TV programında, AK Parti’li belediye Başkan adayın seçilmesi halinde işçilere 630-TL vereceğim sözüne karşılık, ben seçildiğim taktirde çalışanlara 800-TL zam vereceğim demiştir. İzmit belediyesi çalışanları da sn başkanın verdiği bu söze güvenerek bir çoğu kendisine oy vermişlerdir. Ancak seçim üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala verdiği sözü tutmamıştır. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Örgütlü olduğumuz belediyelerde seçilen başkanların tamamı verdikleri zam sözünü tutmuş, sadece İzmit belediyesi işçilere verdiği sözü yerine getirmemiştir” dedi.

"İŞÇİLERİN MESAİLERİ ÖDENMİYOR"

İzmit Belediyesi'nde çalışan temizlik işçilerinin fazla mesailerini alamadığını iddia eden Ersoy, "İşyerlerine ziyaret ettiği işçiler kendisine, zam sözünü hatırlattığında, belediyede para yok diyerek cevap veren sayın Hürriyet’e buradan soruyorum, işçilere para yok diyorken, kamuoyuna israfı kestik şu kadar tasarruf yaptık söyleminde bulunuyorsunuz, ancak bütçesi İzmit belediyesinden çok daha düşük olan ilçe belediyeler işçilere verdiği sözü tutarken, bırakın 630-TL zam sözünü, işçilerin yapmış olduğu fazla mesai ücretlerini dahi kaç aydır neden ödemiyorsunuz. Sn Fatma Kaplan Hürriyet gece gündüz belediyenin en zor işlerinde çalışan, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen işçiler sizden kendilerine verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyor. Temizlik işlerinde çalışan ve kaç aydır fazla mesai ücretlerini alamayan işçiler, ücretlerinin Ödenmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.