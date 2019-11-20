'Cinsel fantezi' iddiası! Gaz maskesi takarak...

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Doğum gününde ortadan kaybolan genç kadının cinayetiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yeni Zelanda'nın Auckland kentine gelerek bir pansiyona yerleşen Grace, internet üzerinden bağlanılan bir uygulama vasıtasıyla bir adamla tanışarak randevulaşmıştı. 22 yaşındaki genç kadın, Cumartesi gecesine kadar ailesi ve arkadaşlarıyla mesajlaşmış, sevdiklerinin kendisi için endişelenmemesi için onları haberdar etmişti. 2 Aralık Pazar günü ise, genç kızın doğum günüydü. Ancak doğum gününde onu tebrik etmek isteyen kimse, Millane'ye ulaşamamıştı. Kayıp ilanı verilen genç kızı aramaya başlayan polis, son görüntüsüne ulaşmıştı. Polisin yayınladığı görüntülerde, İngiliz turist 2 Aralık Pazar günü sabaha karşı bir kumarhaneden çıkarken görülüyordu. Kızın üzerinde günlük bir siyah elbise vardı. Grace'in milyoner müteahhit babası David Millane, kızını aramak için Yeni Zelanda'ya gitmiş, henüz kısının cesedi bulunmadan bir basın toplantısı düzenlemişti. Endişeli baba kameralar önünde gözyaşlarını tutamamıştı. Grace Millane'in cansız bedeni, bundan yaklaşık bir yıl önce bir bavulun içerisinde bulunmuştu. Doğum günü gecesinde canice katledilen genç kızın davası, ölümünden neredeyse bir yıl sonra, görülmeye başlandı. Savcılık avukatı Robin McCoubrey, "O gece o odada neler olduğunu sadece iki kişi biliyor. Biri bize anlatamaz, diğeri de gerçeği söylemiyor" diyerek jüri üyelerine seslenmişti. Grace'in internette tanıştığı adamla buluştuktan sonra adamın odasına gittiği biliniyor. Zanlı, Grace'i öldürdüğünü reddederken, çiftin ilişkiye girdikleri sırada genç kızın yanlışlıkla havasızlıktan öldüğünü iddia ediyor. Dün görülen duruşmada, Grace ile daha önce internet üzerinden tanışan bir başka adamın Yeni Zelanda polisine verdiği ifade jüri üyelerine okundu.. İfadede ismi açıklanmayan adam, genç kadının "cinsel fantezileri" olduğunu iddia ediyor. Genç kadının ilişki sırasında gaz meskesi takarak nefes alıp vermek istediğini ileri süren adam, Grace ile 2018 yılının yaz aylarında tanıştığını söyledi. Grace'in bu gibi fantezilere ilgi duyduğunu ileri süren adam, genç kadının kendini keşfetmeye çalıştığını ve yeni şeyler denemeye açık olduğunu söylüyor. Grace'in bu gibi fanteziler hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını anlatan adam, Grace'i "meraklı ve ilgili" olarak nitelendiriyor. Adam, Grace'e kendi ilgi alanlarını anlattığını, Grace'in de bu gibi deneyimlere açık olduğunu söylediğini ileri sürüyor. Grace Millane'ın katil zanlısının ortaya çıkan yeni görüntüleri, önceki duruşmada jüriye sunulmuştu. Görüntülerde iyi yapılı olduğu dikkat çeken 27 yaşındaki adam, önce odasına götürmek üzere getirdiği büyük bavul ile asansöre biniyordu. Aradan kısa bir süre geçtiğinde ise tekrar asansöre biniyordu; bu kez içerisinde Grace'in cansız bedeninin olduğu bir bavulla birlikte... Kurbanın 61 yaşındaki babası David Millane ve annesi Gill, görüntüleri gözleri yaşlı bir şekilde izlemişti. Acılı anne-baba, zaman zaman hıçkırıklara boğulmuştu. Katil zanlısının, genç kadının cesedinin içinde olduğu bavulu, ormanlık alana taşımak amacıyla kullanmak için bir otomobil kiralama şirketine gittiği de mahkemede jürinin bilgisine sunulmuştu. Mahkemede jüri üyelerine polis ekiplerinin katil zanlısıyla olan sorgusu da izletildi. Sorguda Grace ile internet üzerinden bir telefon uygulaması aracılığıyla tanıştığını söyleyen zanlı, buluşup hamburger yediklerini anlatmıştı. Çok fazla alkol aldığını bu nedenle de sarhoş olduğunu iddia eden adam, Grece ile kucaklaşarak ayrıldıklarını ileri sürmüştü. Bu sırada genç kızın fotoğrafı, masanın üzerinde duruyor ve dedektif tarafından zanlıya gösteriliyordu. İsmi açıklanmayan katil zanlısı, kendisine yöneltilen cinayet suçlamasını reddederken, Grace'in ilişki sırasında "zanlıdan kendisini boğmasını" istediğini ileri sürmüştü. Zanlı, genç kadının "Grinin 50 Tonu" filmini çok sevdiği için kendisinden böyle bir ilişki istediğini ileri sürüyordu. Tüm dünyada hasılat rekorları kıran ve aynı adlı kitaptan uyarlanan film, edebiyat öğrencisi olan toy genç bir kızın, çekici ve zengin bir iş adamıyla yaşadığı tuhaf, şiddete meyilli ve saplantılı ilişkisini konu alıyordu.