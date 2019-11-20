Kartepe'de bu akşam nöbetçi eczane olarak görev yapacak eczaenin mazeretinden dolayı nöbeti devredeceği öğrenildi. 31. Bölge Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Kaıtepe bolgesinde bulun4n SÜMER ECZANESİ mazeretinden dolayı 25 Kasım 2019 Gece
nöbetini tutamayacağından yerine PINAR ECZANESİ nöbet tutacaktır. Bilgilerinize sunulur" denildi.
Bugün 17:30 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 17:33 TSİ
Kartepeliler dikkat! Nöbetçi eczane değişti!
Kartepe'de nöbetçi eczane olarak görev yapacak bir eczanenin, mazeretinden dolayı nöbeti devrettiği öğrenildi
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Kartepe'de bu akşam nöbetçi eczane olarak görev yapacak eczaenin mazeretinden dolayı nöbeti devredeceği öğrenildi. 31. Bölge Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Kaıtepe bolgesinde bulun4n SÜMER ECZANESİ mazeretinden dolayı 25 Kasım 2019 Gece
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