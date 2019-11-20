Kartepeliler dikkat! Nöbetçi eczane değişti!

Kartepe'de bu akşam nöbetçi eczane olarak görev yapacak eczaenin mazeretinden dolayı nöbeti devredeceği öğrenildi. 31. Bölge Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Kaıtepe bolgesinde bulun4n SÜMER ECZANESİ mazeretinden dolayı 25 Kasım 2019 Gece

nöbetini tutamayacağından yerine PINAR ECZANESİ nöbet tutacaktır. Bilgilerinize sunulur" denildi.



