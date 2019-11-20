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Erdoğan'ı, Greta'yı ve YPG'yi aynı listeye koydular

Amerikan TIME Dergisi’nin, 1927 yılından bu yana düzenlediği "Yılın Kişisi" adayları listesi açıklandı. Bu yılın adayları arasında, genç çevreci Greta Thunberg ile YPG de yer aldı. Listede; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da yer verildi.
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Amerikan TIME Dergisi’nin, 1927 yılından bu yana düzenlediği "Yılın Kişisi" adayları listesi açıklandı. Bu yılın adayları arasında, genç çevreci Greta Thunberg ile YPG de yer aldı.

Listede; Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerin yanısıra, Game of Thrones dizisi, Liverpool'un efsaneleri arasına giren Mısırlı Muhammed Salah gibi fenomenlere yer verildi.

Euronews'in aktardığına göre, ayrıca, önemli isimler ve olayların aday gösterildiği “Yılın Kişisi” listesinde YPG de var. Dünyaca ünlü dergi, YPG'nin adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “IŞİD'le savaştan sonra tek başına bırakıldılar” ifadesini kullandı. Görsel olarak ise, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin oluşturduğu PYG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bir fotoğrafı kullanıldı.

Listedeki isimler arasında dikkat çekenlerden biri, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına yol açan “The Whistleblowers” oldu.

Yine, Çin'de 5 aydır sokaklarda olan ABD yanlısı protestocular da listede yerini aldı.

NASIL OY VERİLİR

Time Dergisi'nin yayınladığı ankete online ulaştıktan sonra e-mail doğrulaması yapılarak oy verilebilir. Fotoğrafın altında “YES” (Evet) “NO” (Hayır) şeklinde iki sekme bulunuyor. “YES” sekmesini tıklayarak oy kullanabilir, 2019’da Yılın Kişisi olarak görmek istediğiniz adayı seçebilirsiniz.

TIME dergisi, yıla damgasını vuran isimleri her yıl "Yılın Kişisi" olarak seçiyor ve son sayısında bu kişilere özel kapaklar tasarlıyor. İnternetteki oylama sonrasında derginin editörleri "finalistler" arasından tercihlerini belirliyor.

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