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300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular

CHP'li vekiller 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için vatandaştan toplanan ve nereye harcandığı açıklanmayan 309 milyon TL'nin peşine düştü. Paraların toplandığı iddia edilen vakfa ait olduğu söylenen adrese giden vekiller vakfı yerinde bulamadı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftalardır konuştuğu her toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların akıbetini soruyor. Toplanan 309 milyon liranın nereye harcandığı sorusuna yanıt bulamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, paraların toplandığı iddia edilen vakıfla ilgili somut bir bilgiye de ulaşamadıklarını belirtiyordu.

CHP’Lİ VEKİLLER VAKFIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından paranın peşine düşen CHP’li bir grup milletvekili de 309 milyon liranın toplandığı iddia edilen vakfı bulmaya çalıştı. Vakfın resmi kayıtlardaki adresine giden vekiller eli boş döndü. Verilen adreste vakıf bulunamazken, vakfa ait olduğu söylenen telefonlara da ulaşılamadı.

“PARALAR NEREDE”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir vakfa ait olduğu söylenen adreste kısa bir açıklama yaptı. Emir “15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen ve Bakan Zümrüt Selçuk’un da vakfa ait olduğunu iddia ettiği adresine milletvekillerimiz ile geldik. Adreste böyle bir vakıf yok” diye konuştu. Resmi açıklamalara göre 3 yıl önce 309 milyon lira toplandığını hatırlatan Emir “Bu paralar nerede, toplanan para hak sahiplerine neden dağıtılmadı, kurulduğu söylenen vakıf nerede, ” diye sordu.

TUNCAY ÖZKAN: “TOPLANAN PARALAR NEREYE HARCANDI BELLİ DEĞİL”

Murat Emir’in açıklamasını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz şehit yakınları için paranın toplandığı vakfın adresine milletvekillerimiz gitti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da verdiği adreste vakıf yok. Toplanan paralar nereye harcandı belli değil. Tekrar soruyoruz; 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan 309 milyon lira nerede?”

“HER İŞİNİZ SAHTE”

Grupta yer alan CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “15 Temmuz sonra kampanyalar düzenlendi, dernekler kuruldu. Vakfın adresi yok. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar nereye gitti. 15 Temmuz için para topladın, nerede bu para, cevap yok? 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz için vatandaştan 309 milyon topladılar. Hala şehit yakınlarına, gazilerimize dağıtmadılar. Paranın akıbetini sorduk vakıf kurduk dediler. Adrese gittik vakıf ortada yok. Telefonu zaten yok. Her işiniz sahte!” dedi.

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Yorumlar

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