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"AKP ile kolisyon kurarız"

“Ak Parti ile koalisyon yapar mısınız? Yaparız. Ben söylüyorum yaparız” diyen İYİ Parti’li Türkkan, bunun şartlarını da açıkladı.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partinin Bursa İl Başkanlığı’nda konuştu. Milletvekili Türkkan konuşması sonrasında partililerin sorularını yanıtladı. Bir İYİ Partili’nin, “AKP ile işbirliği mi yapıyoruz” şeklindeki sorusuna, İYİ Partili Türkkan’ın verdiği yanıt dikkat çekti.

İYİ Parti’nin seçmen tabanında milliyetçi, muhafazakar, liberal ve sosyal demokratlar olduğunu belirten Lütfü Türkkan, partinin seçmen tabanının farklı düşüncede olduğu ancak AKP muhalefeti konusunda birleştiğini söyledi. AKP ile işbirliği yapmaya İYİ Parti seçmen tabanının yüzde 95’inin karşı çıkacağını ifade eden Türkkan, “böyle bir maceraya kimse çıkmaz” dedi.

“Ak Parti ile koalisyon yapar mısınız? Yaparız. Ben söylüyorum yaparız” diyen İYİ Parti’li Türkkan, bunun şartlarını da şöyle açıkladı: "Seçim tarihi 2020 sonunu geçmeyecek, bu bir. İki, parlamenter sisteme hemen döneceğiz. Varsa öyle bir teklifleri hemen getirsinler. Bir de öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz.”

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