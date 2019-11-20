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Kaymakam Cinbir’den gece esnaf turu

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve İKM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kâhya ile dün gece saat 01.30’a kadar esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi

Yasemin Kaya
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve İKM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kâhya ile dün gece saat 01.30’a kadar esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi.

 “CİNBİR ESNAFI MOTİVE ETTİ”

Esnaf ziyareti hakkında bilgi veren İKM Dernek Başkanı Murat Öztürk; “İzmit Kaymakamı’mız Sayın Şevket Cinbir ile 20.30 ve 01.30 saatleri arasında İzmit kent merkezimizin birçok sokağında esnafımıza ziyaret gerçekleştirdik.İzmitimizin kıymetli esnafını ziyaret ederek, Kaymakam Cinbir ile esnafımızın sorunlarını dinledik. Kaymakamımız Şevket Cinbir, esnaflarımıza bu zor ekonomik şartlarda bir nebze moral motivasyon sağlamaya çalıştı.En kısa sürede tüm sıkıntıların hep beraber giderileceğini dile getirdi. Kaymakamlığın kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, çekinmeden gecenin her saati kendisinin de İzmit esnafının  ve halkının yanında olduğunu sözlerine ekledi. Bu süreçte bizleri de yanına alarak gerçekleştirmiş olduğu sıralı ziyaretlerden dolayı, Sayın Kaymakamımız Şevket Cinbir’e İKM Yönetim Kurulu olarak tüm esnaf arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 17:48 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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Yorumlar

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Tekin 41 - BIDUR ISTE.KAYMAKAM BEYI VE YARDIMCI OLAN BEYEFENDIYIDE TEBRIK EDIYORUM.BU ISLERI SIK SIK YAPSINLAR.BELKI SIYASILER ORNEK ALIRLAR.HATTA GELISIGUZEL EV ZIYARETLERIDE YAPSINLAR.BEKLWRIZ BASIMIZIN USTUNESAYGILARIMLA

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