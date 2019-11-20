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O büyük şirket de iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin önemli hava-yolları şirketleri arasında gösterilen Borajet'in iflas ettiği öğrenildi

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Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak 2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti gösteren Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren iş insanı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı. Airport Haberi'n haberine göre Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu. Yeniden yapılanma sürecinde başarılı olamayan şirketin iası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyuruldu.

Bugün 18:05 TSİ - Ekonomi

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