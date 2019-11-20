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Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti

Müge Anlı'da tüyler ürperten iddialar ekranlara damga vurdu. Canlı yayında Kemal Büyükdeniz cinayeti araştırılmaya devam ediyor. Olaydaki tecavüz iddiası ise şoke etti.
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Müge Anlı'da araştırılan yaylada işlenen cinayetin katili kim? Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğunu açıkladı.

"YUSUF'A BİR KIZ GETİRİYORLARDI FAKAT..."

Anlı, canlı yayında Hüseyin Bey'in olaya getirdiği boyutu ve iddiaları şu sözler ile aktardı: Yusuf'a bir kız getiriyorlardı fakat babası o kıza tecavüz ettiği için o nedenle de babasını öldürmüş olabilir.

"KATİLİ SÖYLERSEM BAŞIM BELAYA GİRER"

Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti.

CANLI YAYINDA KATİLİ İTİRAF ETTİ!

Merhum Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz, babasının katilini komşusu Hüseyin Kasnakçı olarak düşündüğünü itiraf etti.

Yusuf Büyükdeniz, Kemal Bey ile Hüseyin Kasnakçı arasında arsa meselesi yüzünden bir akşam tartışma çıktığını ileri sürdü. İddialara göre; Kemal Büyükdeniz arsanın bir kısmını satmak istedi ancak komşu Hüseyin Bey karşı çıktı. Bunun üzerine Hüseyin  tarlanın çevrilmeyen yerine ev yapmak isteyince Kemal Büyükdeniz itiraz etti. Taraflar uzlaşamayınca tartışma büyüdü.

Kemal Büyükdeniz, "Eğer oraya ev yapmak istiyorsan bana para vereceksin yolu kullanmak için" deyince tartışma iyice büyüdü. 

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