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İzmit'in göbeğinde yine trafik

İzmit'te ve Gölcük'te yaşayan vatandaşlar, 41 Burda AVM'nin önünde saat 17.00 ve 18.00 arasında yaşanan yoğun trafik nedeniyle tepkilerini dile getirdiler

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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İzmit, Gölcük ve Başiskele'de yaşayan vatandaşlar, İzmit Sanayi Mahallesi 41 Burda önünde 17 ve 18.00 saatleri arası başlayan ve zaman zaman kilitlenen trafik nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Trafiğin şehrin çilesi haline gelmeye başladığını belirten vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti. 

Bugün 18:44 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(4)
04

Nurettin ozturk - Her trafik ışığının olduğu yerde problem var demektir,trafik ışığı olmadan trafik akışını sağlamak gerekiyor.alt geçitler üst geçitler battı çıktılar yeni yollar yeni caddeler açılmalı,alternatif güzergahlar oluşturulmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 22:20
03

Spartacus - Köprü yapılırken viyadukle santral mevkine bağlanmalı idi ama yapılmadı oraya viyadük yapılmadan trafik ışıkları kalkmadan sorun cozulmez

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 19:36
02

İ. Sert - Karsıyaka eski adıyla döngel olan gölcük tarafında bir durak var orası kaldırılsın saatlerce trafik bekliyoruz yol cok skısıyor bi anbulans gelse millet nere kac ahını sasırır

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 20 Kasım 19:02
01

Serkan Izmit - Vergisini al ama seni sıkışık trafiğe mahkum etsinler. Soruna çözümü trafiğe takılmayanlar bulacak diye bekleriz. Sıkıntı çekmeyen bilmez çözümde bulmazlar.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 19:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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