İzmit'in göbeğinde yine trafik

İzmit, Gölcük ve Başiskele'de yaşayan vatandaşlar, İzmit Sanayi Mahallesi 41 Burda önünde 17 ve 18.00 saatleri arası başlayan ve zaman zaman kilitlenen trafik nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Trafiğin şehrin çilesi haline gelmeye başladığını belirten vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti.