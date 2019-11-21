Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denetimlerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yunus timleri, bir motosikletin plakasız şekilde ilerlediğini görünce durumdan şüphelenerek sürücüyü durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde K.S. olduğu anlaşılan şahsın yapılan üst aramalarında 9 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, motosikletin alıntı olduğunu ve K.S.’nin ise ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ekipler, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kestikleri şahsı gözaltına alarak, Başiskele Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti.

Öte yandan, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde denetim yapan ekipler, M.A. isimli şüpheli bir şahsı durdurarak üst aramasını yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 9,5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.