Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:09 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:13 TSİ

Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Başiskele'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu plakasız motosiklet çalıntı çıkarken, ehliyetsiz sürücüsünün yapılan üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denetimlerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yunus timleri, bir motosikletin plakasız şekilde ilerlediğini görünce durumdan şüphelenerek sürücüyü durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde K.S. olduğu anlaşılan şahsın yapılan üst aramalarında 9 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, motosikletin alıntı olduğunu ve K.S.’nin ise ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ekipler, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kestikleri şahsı gözaltına alarak, Başiskele Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti.
Öte yandan, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde denetim yapan ekipler, M.A. isimli şüpheli bir şahsı durdurarak üst aramasını yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 9,5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Bugün 09:09 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
"Ellediyse ne olmuş, senin popon bizim aile şerefinizden daha mı önemli" mask
"Ellediyse ne olmuş, senin popon bizim aile şerefinizden daha mı önemli"
Dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı mask
Dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu mask
Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı mask
Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Minik Ali yasa boğdu mask
Minik Ali yasa boğdu

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL