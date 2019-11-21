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Meteoroloji uyardı: Kış geliyor!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kasım ayı geride kalırken adım adım hava sıcaklıkları da düşüyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yarından itibaren yurtta kendini hissettirecek olan yağışlı havayla birlikte mevsim normallerine dönülecek.
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Sıcak geçen günler geride kalıyor, Türkiye mevsim normallerine dönüyor. Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. Pazartesi ise yurda giriş yapacak olan yağışlı hava sistemi kışı hissettirecek…

PAZARTESİ YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR VE KIŞ BAŞLIYOR

22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi yurda giriş yapacak olan yeni sistemin kışı iyiden iyiye hissettirmesi bekleniyor.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir’in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bugün 09:17 TSİ - Gündem

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