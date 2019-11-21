Özdilek, dünya devleri arasında!

Özdilek Ev Tekstili, dünyanın en prestijli markalarını ödüllendiren World BrandingAwards tarafından “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası” seçildi. İngiltere’de düzenlenen törende ödülü, Özdilek Ev Tekstili adına holdingin Dış Piyasa Satış Müdürü Fatih Güzelsözlü aldı.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından düzenlenen World Branding Awards’ın 2019 yılı ödül töreni, 14 Kasım akşamı Londra Kensington Sarayı’nda gerçekleştirildi. Özdilek Ev Tekstili, “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası”ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin önemli havlu ve ev tekstili üreticilerinden Özdilek, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve çevrim içi halk oylamasıyla değerlendirildiği World Branding Awards’ın bu prestijli ödülünü Türkiye’den kazanan tek marka olarak Türk tekstili adına da büyük bir başarıya imza atmış oldu.

ÖZDİLEK DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Dünya devleri arasında yarışan Özdilek’in ev ve bahçe perakendecileri kategorisinde Yılın Markası ödülünü kazandığı World Branding Awards’ta daha önce kendi kategorilerinde ödül kazanan markalar arasındaysa Apple, Barclays, BMW, British Airways, Coca-Cola, Del Monte, Guinness, Heinz, HSBC, Lego, Louis Vuitton, Nike, Nescafé, ROLEX, Samsung, Sony PlayStation ve Oxford Üniversitesi de bulunuyor.

ÖZDİLEK EV TEKSTİLİ

1971 yılında iki adet dokuma tezgahı ve beş personel ile yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle Bursa'da başlayan üretim hikayesi, bugün 122.000 metrekare kapalı alana sahip tesislerde yıllık 14.000 ton pamuk ipliği üretimi, 10.000 ton havlu üretimi ve 18.000.000 metre ev tekstili üretimiyle Türkiye ev tekstili piyasasının yüzde 25’ine sahiptir.

Özdilek üretim tesislerinde, ham pamuktan pamuk ipliğine, iplikten dokumaya ve boyahaneden konfeksiyona kadar tam entegre şekilde üretim yapılmaktadır. Ham pamuğun seçiminden başlayan kalite süreci, üretimin her aşamasında proses kontrolü ve nihai üründeki kalite kontrolüyle sonuçlanmaktadır. Özdilek etiketi taşıyan tüm havlu ve bornozlarda Özdilek tesislerinde üretilen iplik kullanılmaktadır.

Özdilek, tamamen modern teknoloji ve otomasyon ile entegre tesislerde gerçekleştirdiği üretim kapasitesi ve kalitesiyle havlu ve bornoz üretiminde dünyada ilk 6 içinde, Avrupa'daysa 1. sırada yer almaktadır. Şirket vizyonu ve kalite anlayışı gereği, teknolojideki gelişmelere yıllık periyotlarla yatırım yapan Özdilek, dünyanın kaliteli havlu ve bornoz üreten firmalarından biri haline gelerek markasını tüm sektöre kabul ettirmiştir.

Özdilek; ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Yunanistan başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat sonucu 30 milyon Amerikan doları dövizi, ülkemize kazandırmaktadır.