“51 trans cinayeti ile Türkiye ilk sırada yer almaktadır”

Kocaeli LGBTİ+ İnisiyatifi20 Kasım Nefret Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. İnisiyatif yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Siyah trans kadın RitaHester, Kasım 1998’de ABD’nin Boston şehrinde kendi evinde göğsüne aldığı 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Dünya trans hakları hareketi ve transfobi karşıtları; RitaHester cinayetini sembol haline getirerek, her yılın 20 Kasım gününü Nefret Cinayeti Mağduru Transları Anma Günü olarak çeşitli etkinliklerle toplumun gündeminde tutmaya devam etmektedir.Sokaktayız, her yerdeyiz ve hiçbir yere gitmeyeceğiz.

“YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR”

Bizler Türkiye’de trans bireylere yönelen şiddet ve cinayetlere "dur" demek, yasa yapıcılar ile hükümet yetkililerinin dikkatini trans bireyleri hedef alan nefret suçları ve nefret cinayetlerine dikkat çekmek, kamuoyunu da konuya duyarlı olmaya çağırmak amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız.Yaşamın her alanının dışına itilmeye çalışılan trans arkadaşlarımız, sistemin zorluklarıyla öğrenimlerini bitirmiş olsalar dahi, çoğu zaman iş bulamamakta; işe girseler dahi kısa sürede çeşitli gerekçelerle işten atılmakta, kendilerine seks işçiliğinden başka çıkar yol bırakılmamaktadır. Can güvenliklerinin dahi olmadığı bir toplumsal düzen içerisinde seks işçisi trans bireyler sabah kendilerine transfobik küfürler eden kişilerce, akşam para karşılığı sekse davet edilmektedir. Yine keyfi uygulamalarla, Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek gözaltına alınan, darp edilen, para cezaları kesilen trans bireyler polislerin işkencesine ve tecavüzüne maruz kalmaktadır. Kendi düzen normlarınıza uymayan herkesi yok saydığınız bu sistemde trans kadın ve erkekler yaşam mücadelesi veriyorlar.

“ÖNLENMESİ İÇİN SOKAKLARDAYIZ”

Travesti, transseksüel cinayetleri politik cinayetlerdir ve devlet eliyle teşvik edilmektedir. Sokağa herkesin bir arada kendini özgürce ifade ederek yaşayabileceği bir dünya kurmak, işlenen suçların sıradan olaylar değil ’nefret suçları’ olduğunu anlatmak, travesti ve transseksüellerin seks işçiliğine mahkum edilmeleri yerine herkes gibi istihdam edilme olanaklarını yarattırmak için nefret suçlarının ve cinayetlerinin önlenmesi için sokaklardayız.Dünyada görünürlükleri arttığı oranda katliamları da artan LGBTİ bireylere yönelik nefret cinayetlerinin çoğu devletler tarafından kayıt altına alınmazken, translara yönelik nefret suçlarının takip edilmesi için geliştirilen uluslararası bir proje olan “Transrespectversustransphobia”nın verilerine göre 2008-2018 yılları arasında kayda geçen 51 trans cinayeti ile Türkiye Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada yer almaktadır.

“BU HAPİSHANENİN DUVARLARINI YIKACAĞIZ”

Kaos GL’ninHomofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları 2018 Raporu’na göre de nefret suçu mağdurlarının büyük bir kısmı psikolojik olarak olumsuz etkilenmekte, çok az bir kısmı profesyonel yardım almakta ve olayı bildirmektedir. Maalesef sağlık çalışanları tarafından da nefret suçuna uğradıklarını bildirmektedirler. Transfobik cinayetlerin kurbanı olmaktan kazara kurtulan arkadaşlarımız, çoğunlukla yaşadıkları bu toplumsal baskı sonucunda yaşamlarını kendileri sonlandırmaktadır. Bu yüzden toplumun intihara sürüklendiği transların ölümleri birer nefret cinayetidir.Bu hapishanenin duvarlarını yıkacağız ve kimliklerimizi bedenlerimizle özgürce yaşayacağız! Cinsel kimliklerin baskılanmadığı, ruhların aynadaki siluetlere küstürülmediği, farklılıkların ölümlerle sonuçlanmadığı bir dünya yaratmak için, başta kadınlar ve LGBTİ’ler olmak üzere tüm homofobi ve transfobi karşıtları olarak bu katliama ‘dur!’ demeliyiz.

“TRANS DA CANDIR”

Kimliklerin bedenlere hapsedilmeye çalışıldığı bir dünyada, bizler bu hapishanenin duvarlarını yıkacağız ve kimliklerimizi bedenlerimizle özgürce yaşayacağız!Tüm transfobik nefret mağdurlarına selam olsun, Daha 17’sinde Florida da öldürülen Troyvan’a Çingene Gül’den çiçekçi Gaye’ye Antep’te sevgilisi tarafından öldürülen Sevda’ya, Rita’dan Dilek, Melek ve Dora’ya, Çağla Joker’e. Trans da candır, bu böyle biline!20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Gününde toplumsal cinsiyet kimliklerine, cinsel yönelimlere ve varoluşlara karşı çizilen sınırları kabul etmiyoruz. LGBTİ hakları insan haklarıdır! Trans cinayetleri de nefret de suçtur.”