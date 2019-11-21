79 yaşında vefat eden Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Bugün 09:47 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:04 TSİ
Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Gölcüklü - eee nasıl hesap vereceksin bakalım...
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