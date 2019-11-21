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Kombilerde olası elektrik problemlerine dikkat!

Ülkemizde doğal gaz kullanımı oldukça yaygın… Dolayısı ile birçok evde ısınma amaçlı olarak kombiler kullanılıyor. Soğukların kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde, güvenliğiniz için kombilerinizin sağlıklı çalışıp çalışmadığından mutlaka emin olmanız gerekiyor. Özellikle ani elektrik kesilmeleri ve yüksek akım çekimleri gibi durumlar, kombilerde önemli arızalara neden olabiliyor. Bunun için önleminizi mutlaka alın.
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Bugün büyük şehirlerde hemen hemen her evde bulunan kombiler, ısıtma ve soğutma tesisatlarının en önemli öğesi durumunda… Hem mekanik hem de elektrik/elektronik parçalara sahip olan bu cihazlarda yaşanabilecek arızalar, kışın yaşam kalitesini düşürebileceği gibi hayati risk de oluşturabiliyor. Bu gibi hayati risk taşıyan bir arıza durumu söz konusu olduğunda akla ilk gaz kaçağı gibi arızalar gelse de olası ani elektrik kesilmelerinin ve yüksek akım çekimleri gibi durumların doğurabileceği sonuçlara da en az o kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü kombinizde olabilecek elektrik kesintisi, yüksek akım gibi durumlar telafisi zor ve maliyetli sonuçlara neden olabiliyor. Çözüm ise kombi ve klimalara özel koruyucu ürünlerle zamanında önlem almaktan geçiyor. Panasonic Life Solutions Türkiye tarafından pazara sunulan VİKO markalı otomatik sigorta ve sigorta kutusu kombinasyon ürünü, bu konuda ileri teknoloji deneyimi ve kalitesi ile oldukça güvenilir.

KENDİNİZİ VE SEVDİKLERİNİ KORUYUN!

İçinde istenilen akım değerinde ve karakteristikte otomatik sigorta, sigorta kutusu ve montaj elemanları bulunan kombinasyon çözüm paketi, her kombinin montajında bulunması gereken koruma ekipmanı olarak dikkat çekiyor. Cihazlar ile birlikte kullanılması durumunda, ani elektrik kesintisi ve yüksek akıma sebep olabilecek herhangi bir durumda hem sizi ve sevdiklerinizi hem de kombinizi koruyor.

KOMBİLER İÇİN ÜRETİLEN ÇÖZÜMLERİ KULLANIN

VİKO kombinasyon çözüm paketleri, kombinizin yanında, cihazın enerji kablosuna bağlanarak kullanılıyor. Böylelikle oluşabilecek ani şebeke dalgalanmalarında ve aşırı akımdan oluşması muhtemel yangın durumlarında devrenin enerjisini keserek sizi ve cihazınızı tehlikelere karşı koruyor. Ürünlerin en önemli avantajı ise bu uygulamalar için özelleşmiş, artırılmış ürün güvenlik ve dayanım seviyelerine sahip olmaları... Ürünler, elektronik kartlarda ya da malzemelerde kısıtlanmış bazı maddelerin (kurşun, cıva, krom, bazı bifeniller ve bazı eterler gibi) bulunmamasını şart koşan RoHS direktifine uygun. Aynı zamanda halojen free özelliğe sahip ve V0 yanmazlık sınıfı gibi özellikler de sağlıyor. VİKO, sigorta ve sigorta kutusunu aynı markadan tek bir pakette sağlama imkanı ile de kolaylık sunuyor.

Bugün 09:49 TSİ - Yaşam

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