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Ziraat Bankası 156. Yılını kutladı

Kocaeli Ziraat Bankası Mensupları ve Emekliler Derneği tarafından TC Ziraat Bankasının 156. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle 1863 Ocakbaşı Restoran’da kutlama düzenlendi. 
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Kocaeli Ziraat Bankası Mensupları ve Emekliler Derneği Başkanı Nedim Sabancı’nın organizasyonunda gerçekleşen kutlamaya, Sakarya Bölge Başkanı İbrahim Aslan, Ziraat Bankası Kocaeli Bölge Başkanı Rehber Birkan, Kocaeli Bölge Müdürü Serkan Okan Dinçer, Sakarya Bölge Müdürü Volkan Çelik, Kocaeli Şube Müdürü Deniz Alp, Ziraat Bankası Kocaeli Baç Müdürü Metin Atalar, Kartepe Şube Müdürü Muharrem Yüksel , Alemdar Şube Müdürü Pınar Topçu, Kuruçeşme Şube Müdürü Sibel Ok, Yarımca Şube Müdürü Ayla Aygan, Değirmendere Şube Müdürü Aydın Aygan, Derince Şube Müdürü Sacit Azizağaoğlu, çeşitli şubelerden personeller ve emekliler katıldı.

“1863’TE KURULDUK 1863’TE KUTLADIK”

Ziraat Bankası’nın 156. kuruluş yıl dönümü hakkında konuşan Kocaeli Ziraat Bankası Mensupları ve Emekliler Derneği Başkanı Nedim Sabancı; “Ziraat Bankası Türkiye’de TC sıfatını taşıyan tek bankadır. Ziraat Bankası büyük devlet adamı Mithat Paşa öncülüğünde 1863 yılında kuruldu. 1863’te kurulduğumuz için de 1863 Ocakbaşı Restoran’da kutlama yapmayı özellikle istedik ve kuruluş tarihlerimizi özdeşleştirdik.Sakarya ve Kocaeli Bölge Başkanlarımız’ın, tüm ilçelerden personellerimizin ve emeklilerimizin de katılımıyla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Ziraat Bankası asırlık bir bankadır. O tarihten beri çalışmalarına devam eden bankamız, yüzde yüz sermayesi Türki Cumhuriyeti’ne ait olan tek banka olarak 156 yıldır ayakta, inşallah bu böyle de devam edecek” dedi.

Sıra gecesi ekibinden çiğköfte ustası Mehmet Turan’ın yaptığı çiğköftelerin de ikram edildiği gecede, Urfa Sıra Gecesi ekibi solisti Vahit Kurt ve müzisyenlerinin söylediği yerel türküler davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Bugün 09:58 TSİ - Yaşam

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