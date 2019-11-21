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Güngör Arslan davası yine ertelendi

“Gizliliğin ihlali”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan Güngör Arslan'a mahkeme ek süre verdi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik hakkında soruşturma başlatılan, daha sonra KHK ile kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan bugün hakim karşısına çıktı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen“Gizliliğin ihlali”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte bile isteyerek yardım etmek” suçundan yargılananArslan’ın davasında daha önce katılma talebinde bulunan iş insanı Cezmi Çiçek ve avukatı Hasan Aydın da hazır bulundu.

“BİRİLERİNİN TİYATRO ÇEVİRMESİNE İZİN VERMEYİN”

Mahkeme, bir önceki duruşmada talep edilen dijital materyallerle ilgili TEM'in incelediği dijitallerle sunduğu rapor arasında uyumsuzluk olduğu, dijital materyallerin hangi raporla bağdaştığının belli olamadığını belirtti. Ayrıca bu yıl açılan dava dosyasıyla bugün görülen davanın birleştiğini belirten mahkeme, dosyanın Güngör Arslan’a tebliğ edilmediği gerekçesiyle savunma için süre talebinde bulunabileceğini belirtti. Arslan, savunma süresi ile alakalı olarak, “Birilerinin tiyatro çevirmesine izin vermeden süre verirseniz biz de savunmamızı yaparız. Avukatımız Mehmet Gül dün akşam kaza geçirdi şu an ameliyatta” dedi.

ÇİÇEK’İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Arslan'ın avukatı süre hakkında yaptığı savunmada “Eksiklikler giderilsin birleşen dosyalar için müvekkilimin savunmasını yapmak üzere süre verilsin” dedi. Savcı talep edilen savunma için süre talebinin kabul edilmesi ve incelenemeyen dijital taleplerin incelemesine karar verilmesini talep ederken mahkeme heyeti materyaller ile ilgili TEM'e yazı yazılmasına karar verdi. Bir diğer yandan Cezmi Çiçek'in katılma talebiyle ilgili olarak da mahkeme, bir sonraki savunmanın alınacağı duruşmada değerlendirileceğini belirtti.Çiçek’in yarın basın açıklaması yapması beklenirken mahkemenin bir sonraki duruşması 25 Şubat’ta gerçekleşecek.

 

Bugün 10:06 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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