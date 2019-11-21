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Bakanlara ömür boyu millet bakacak

AKP’li vekiller, Meclis’e 95 maddelik yeni bir torba yasa teklifi getirdi. Bunun, göçmenlerle ilgili maddeleri arasına, “Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti” maddesi de sıkıştırıldı. Yasa çıkarsa, bakanlar sağlığa tek kuruş ödemeyecek. Ayrıca, bakanların eşleri, çocukları, anne ve babaları da bu haktan ömür boyu yararlanacak. Sağlık giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. Faturayı millet ödeyecek...
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AKP milletvekilleri TBMM'ye 95 maddelik yeni bir torba kanun teklifi verdi. İçişleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve göçmenlerle ilgili yasalarda bir dizi değişiklik öngören teklifteki maddelerin arasına, ‘Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti' maddesi de sıkıştırıldı. Torba teklifin 47'nci maddesine göre; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri ömür boyu TBMM üyelerinin tabi oldukları esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Bu isimler, hiçbir kamu görevlisi ve sigortalının yararlanamadığı ücretsiz 12 adet implant dahil 5 yıldızlı sağlık harcamaları karşılanacak.

HASTANE SAHİBİ BAKAN

Halen 16 kişilik kabinenin 4'ü milletvekilleri arasından, 1'i Genelkurmay Başkanlığından, 11'i de dışarıdan atamayla bakan oldu. Yeni sağlık sisteminden yararlanacaklar arasında en dikkat çekici isim ise 9 hastanesi bulunan Medipol Hastaneleri'nin kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca ve ailesinin tüm sağlık harcamaları da hayatları boyunca Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

EYT'LİYE SAĞLIK HİZMETİ YOK

Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli aylığı alamadıkları gibi yıllarca prim ödedikleri halde bir işte çalışmadıkları sürece sağlık hizmetlerinden de yararlandırılmıyor. Çalışmadan emekli olacağı günü bekleyen EYT'lilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için öncelikle gelir testini yaptırması gerekiyor. EYT'liler gelir testi sonucunda eğer hane halkı ortalama geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az ise Yeşil Kartlı olarak prim ödemeden sağlıktan yararlanıyor. Asgari ücretin 3'te 1'inden çok ise 76 lira 75 kuruş aylık prim ödemediği sürece sağlık haklarından yararlandırılmıyor.(Sözcü)

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Yorumlar

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İzmitli - SGK lı 60 yaşına kadar çalışsın maaşını en güzel şekilde 1500 TL olarak alsın..bakanlara gelince,şu anki bakanların çoğu, eski bakanların çocuklarıdır..bir nevi Hindistan'da ki kast sistemi gibi..vatandaşa gelince gerçekten çok çalışmalı..yoksa İskandinav ülkeleri gibi oluruz oda iyi bir şey degil

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 21 Kasım 10:48

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