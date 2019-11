“Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alın”

DİSK’e bağlı sendikalar İzmit Sabri Yalım Parkı’nda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla işsizlik, zamlar, vergi oranları, ekonomik durum ve EYT hakkında miting düzenledi. Miting öncesi DİSK üyeleri Pertev Paşa Caddesi’nden parka doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Mitinge DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra DİSK’e bağlı sendikalardan DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Sendika Başkanı Vedat Küçük ve üyeleri, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal İş Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik ve üyeleri, Lastik-İş Şube Sekreteri Gökhan Atalay ve Mali Sekreteri Akın Giray, Brisa, Goodyear, Pırelli temsilcileri, CHP İl Başkan Yardımcıları, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe eski Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk ve çok sayıda Disk üyesi katılım sağladı.

“İŞSİZLİK SAYISI DAHA DA ARTTI”

Mitingde konuşan DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Sendika Başkanı Vedat Küçük; “DİSK Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu’nun öncülüğünde DİSK’e bağlı sendikalarla yaptığımız mitinglerimiz devam edecek. Bu mitinglerimiz Türkiye’deki her kesimi etkiliyor. Sürekli yapılan zamlar, vergi oranları, işsizlik ve EYT mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. İşsizlik oranları yüzde 14 olarak açıklandı buna çözüm gelmesi gerek. Türkiye’de ana sorun her kesimin işsiz olması, ilkokul, ortaokul, üniversite mezunu fark etmeksizin her kesim işsiz, işsizlikte asıl sorun budur. Hazine ve Maliye Bakanı bir hamle yapacağız, işsizliği azaltacağız dedi ama aksine işsizlik sayısı daha da arttı” dedi.

“ZAMLARLA HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK”

Genel bir politika uygulaması gerektiğini belirten Küçük; “Bütçenin açıkları, zamlarla vergilerle halkın üzerinden kapatılmaya çalışıyor. Asgari ücret bir kişinin tek başına giderlerini bile karşılamıyor kaldı ki bir aile geçinsin. Durum böyleyken, önümüzdeki 2020 yılının ülkemizin her kesimi için çok zor geçeceği belli. Hükümetin belirlediği büyüme oranları hiçbir zaman halka yansıtılmadı. Büyük meşhur rekor büyümelerde de vergi ve zamlarla hepimiz mağdur olduk. Kriz sürecinde de ekonominin kötüye gidiş sürecinde de tüm sorumluluk ve mali yükümlülük yine halka yansıtılmaya çalışıldı. Ülkede adı konmamış bir kriz süreci var. Ülkede bir kriz varsa bundan her katmanın eşit şekilde sorumluluk alması gerekir. Hükümetlerin genel bir politika uygulaması gerek. Ama geçmişten günümüze en kolay şey vergi artışları ve zamlarla sorumluluğun emeğiyle geçinen insanlara yüklenmesi oluyor. Biz bunun doğru olmadığını belirtiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

“KABAHAT İŞ YARATAMAYANDADIR”

Küçük’ten sonra konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; “Özellikle genç ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlara vardı. Her 4 gencimizden 1’i işsiz. Büyük kentlerde her 3 genç kadından 1’i işsiz. Bu işsizliğin sebebi işgücü arzındaki artış değil. İşsizlik artarken, istihdam da azalıyor. Yani işsizliğin sebebi işgücüne katılımdaki artış değil, istihdamdaki azalmadır. Kabahat iş arayanda değil, kabahat iş yaratamayandadır. Buradan ülkeyi yönetenlere bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Çünkü bu kadar ciddi bir işsizliğin olduğu bir ülkede ne toplumsal barıştan söz edilebilir nede kardeşçe yaşamaktan bahsedilebilir” dedi.

“PAYIMIZI İSTİYORUZ”

Sözlerine devam eden Çerkezoğlu, “ Aralık ayında yapılacak olan asgari ücretin belirlenme sürecinde insanca yaşayacağımız bir asgari ücretin verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm toplu pazarlık süreçlerinde insanca yaşanacak bir ücret için mücadele vereceğiz. Üreten bizleriz. Ürettiğimiz değerden payımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da hep birlikte mücadele edeceğiz. Emeklilik bir haktır. Bu ülkede emekli olmak ve emekli olduktan sonra insanca yaşanacak bir ücret almak herkesin hakkıdır. EYT sorunun bütçeye yük olacağı söylenmesi doğru değildir. Emeklilik yük değildir. Bir haktır ve bu hakkın verilmesi gerekmektedir. Biz EYT mücadelesinde EYT’li arkadaşlarımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz”

“EKMEĞİ DAHİ KISMAMIZ BEKLENİYOR”

“Dünyanın en adaletsiz vergi düzenine sahibiz” diyen Çerkezoğlu “ Devletin topladığı verginin 4’te 3’nü bizler ödüyoruz. Ödediğimiz tüm faturalarda vergi var. Diğer yandan da daha ücretlerimizi elimize almadan asgari ücretlerimizden dahi vergi alıyorlar. Hala krizin faturası tabana yayılmak isteniyor. Vergiyi tabana değil tavana yayın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alın. Vergi politikalarında ki bu adaletsizliğe karşı hep birlikte mücadelemiz sürecektir. Vergide adalet sağlanmadan bu ülkede emeğimizin karşılığını alabilmemiz mümkün değil. Bir yandan tüm vergi yükünü üzerimize yıkarak, diğer yandan evimize götürdüğümüz ekmeği dahi kısmamız bekleniyor” dedi.