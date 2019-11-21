Sürücüler dikkat! O yol kapanacak...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında, bir yol daha trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, DSİ Köprülü Kavşak kollarında yer alan Sarıdere Köprülü Kavşağı inşaatı kapsamında B köprü kollu imalatların tamamlanabilmesi adına bazı yollar çalışma süresince trafiğe kapatılacak.

Yapım çalışmaları tamamlanan C köprü kolu (Yalova Ankara istikameti) trafiğe açıldı. Kandıra (TEM-Otogar) - Ankara bağlantısını sağlayan kavşak kolu ile D-100 güney yan yolunun 400 metrelik kesimi trafiğe kapatılacak İstanbul yönünden gelip Kandıra (TEM-Otogar) ve Ankara istikametine gidecek sürücüler Kullar Kavşağı'nı kullanacaklar. TEM-Otogar yönünden gelip, Ankara istikametine gidecek olan sürücüler de Kullar Kavşağı'nı kullanacaklar.