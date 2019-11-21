Kış kapıda. Hatta okula giden çocuklarda hastalıklar başladı bile. Hepimizin kafasında aynı soru, aynı endişe: Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? Şimdi size harika bağışıklık güçlendirici kürlerin tarifini vereceğim demeyi çok isterdim ama maalesef öyle sihirli iksirler yok. Çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirmek için yapmanız gerekenler, üzgünüm ama biraz daha karmaşık ve daha fazla emek istiyor!

Bir çocuğun bağışıklığını güçlü tutmanın yollarını, aşağıdaki başlıklar altında anlatabiliriz.

1. Sağlıklı beslenme

2. Sağlıklı uyku

3. Aktivite

4. Stres yönetimi

5. Mikrobiyota

6. Besin destekleri

Çocuklukta beslenme, belki hayatın diğer dönemlerine göre çok daha önemli. Her çocuğun mutlaka her gün sebze tüketmesi, bunun da mevsimine uygun ve organik tercih edilmesi gerekir. Günlük en az 5 porsiyon sebze, çocuğun beslenmesinde olmalı. Gözünüz korkmasın, “Bu kadar sebzeyi nasıl yedireceğim?” diye düşünmeyin. 1 porsiyon, küçükç ocuklar için sadece 1-2 çorba kaşığı kadar. Mevsimine uygun sebzeler tercih edilmeli. Kışın özellikle balkabağı, pancar, havuç, brokoli sofradan eksik edilmemeli.

GECE UYKU KESİNTİSİZ OLMALIDIR

Uyku; bir çocuğun iyi büyüme ve gelişmesi, sirkadiyen ritminin devamı ve bağışıklığın desteklenmesinde çok önemli. Özellikle 1,5 yaşından sonra gece kesintisiz uyuyabilmesi gerekmektedir. Eğer hala uyku problemleri varsa mutlaka çözüm arayışına girilmelidir. Sık yapılan yanlışlardan biri,bebeğin geceleri de beslenmeye devam etmesidir. 1 yaşından sonra, bir çocuğun gece beslenme ihtiyacı yoktur. Gece uykusunun kesintisiz olması, gece beslenmesinden daha önemlidir. Ayrıca gece beslenmeleri ya da yiyip yatırma,çocuğun sık üst solunum yolu enfeksiyonu olmasına neden olur.

AKTİVİTE YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Aktivite: Çocukların gün içerisinde mutlaka en az bir saatlerini aktif olarak oyunla veya sporla geçirmeleri serotonin düzeylerinin artmasına ve böylece daha iyi hissetmelerine, daha iyi uyumalarına ve daha sağlıklı olmalarına yardımcı olur. Stresle başa çıkma, maalesef çocuklarımıza kazandırmamızın şart olduğu yetilerden biri. Artık çocuklarımız da yoğun eğitim sistemi, kurslar vs. ile boğuşurken stres altında ezilebiliyorlar. Bu nedenle stres düzeylerinin düşürülmesi çok önemli. Her şeyi doğru yapsanız bile, stres ve kaygı düzeyi yüksek bir çocuğun bağışıklığını kuvvetlendirmeniz çok zordur.

ANTİBİYOTİKTEN KAÇININ

Mikrobiyota, bağışıklığımızın en önemli savunucularındandır. Bu dost mikropları iyi beslemek, onlara yaşayabilecekleri iyi bir ortam sağlamalıyız. Bunu da iyi beslenerek ve antibiyotiklerden uzak durarak başarabiliriz. Özellikle ilk 2-4 yaşta antibiyotik kullanımından mümkün olduğunca kaçınmakta fayda vardır. Eğer kullanmak zorunda kaldıysak,mutlaka beraberinde ve sonrasında probiyotikle bağırsakları desteklemeliyiz. Çocukların beslenmelerinde mutlaka yoğurt, turşu gibi fermente ürünlere yer vermeliyiz.

MUTLAKA D VİTAMİNİ DESTEĞİ

Besin destekleri, günümüzde olmazsa olmazlarımızdan. Besinler yoluyla yeterince alamadığımız vitamin/mineralleri bu destekler ile yerine koyabiliriz. Kışın olmazsa olmaz desteklerin başında D vitamini gelmektedir. Kışın çocuklara mutlaka D vitamini desteği yapılmalıdır. Ayrıca yine bağışıklığı güçlendirmek için, özellikle balık tüketmeyen çocuklarda balık yağı kullanmak fayda sağlayacaktır. Yine propolis ve çinko, kullanılabilecek desteklerdendir.

Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmek için en iyi yapacağınız şey gerek beslenmenizle, gerek zamanında uyuyup uyanmanızla, gerek spor yapmanızla çok iyi bir rol model olmaktır. Unutmayın, çocuklar dediklerinizi değil, yaptıklarınızı yaparlar.

Uz. Dr. Hande Namal Türkyılmaz

Sağlıklı yaşıyoruz