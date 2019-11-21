Güney: Hürriyet, gol atamayan forvet gibi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün Halkevi bölgesindeki esnaflarla bir araya gelmiş, “Biz Büyükşehire ve SGK’ya ait olmasına rağmen Halkevi meydanı için proje geliştirdik. Biz esnaf isterse projeyi yapmak istiyoruz” ifadelerinde bulunmuştu. Ayrıca Hürriyet, proje hakkında Büyükşehir’e yazı yazdıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi de bize ilginç bir yazı yazdı. Yazıda bu alanın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu İzmit Belediyesi’nin neden bir proje çalışması yaptığının sorgulandığı ifadelerle karşılaştık. Biz buradaki sorunu kavga ederek değil, uzlaşı yöntemiyle çözeceğiz” şeklinde de konuşmuştu.

“BİZ YAPARIZ GİBİ TAVIRLAR SERGİLİYOR”

Hürriyet’in açıklamalarının ardından AKP İzmit İlçe Başkanı Avukat Ali Güney Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü hatırlatarak, “Oraya verdiğiniz sözü yerine getirmeden Halkevi’ni gündeme getirmek ayran gönüllülüktür” dedi. Güney söz konusu proje hakkında “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Halkevi ile ilgili yaptığı açıklamada öncelikle uzlaşmak mı istiyor, yoksa yine polemik yaratmak mı istiyor buna karar vermesi gerekir. Aynı açıklamada hem uzlaşalım diyor, hem de ne olursa olsun biz yaparız gibi tavırlar sergiliyor” şeklinde konuştu.

“SÖZLERİNİ TUTMUYOR”

Sözler verildiğini belirten Güney, “Aynı kararsızlık bugüne kadar yapacağım dediği projeler için de geçerli. Başkan Hanım’ın ajandası yarım kalan projelerle dolu. Göreve gelir gelmez Cedit mahallesine de kentsel dönüşüm sözü vermişti. Orada da aynı şeyleri söyleyip, ‘Cedit’te kentsel dönüşümü ben yapacağım’ demişti. Aradan aylar geçti ortada ne proje var, ne de verdiği sözleri hatırlayan. Aynı şekilde Kapanönü esnafına, Fethiye Caddesi esnafına da sözler verildi. Ama yaptığı tek şey bozuk ürünlerin satıldığı stant açmak oldu. Sözlerini tutmuyor. Benim tavsiyem başkan hanım yapacağım dediği işte seçici olsun. Ayran gönüllülükten vazgeçsin. İnsana şimdiye kadar söz verdiğin hangi işe başladın ki, Halkevi’ni istiyorsun diye sorarlar. Başkan Hanım, gol atamayan forvet gibi. Üretip, faydalı olamadıkça sürekli kavga ederek suni gündemler üretiyor” dedi.

“AŞIK ATMAYA KALKIYOR”

“Aşık atmaya kalkıyor” diyen Güney, “İzmit’te AK Parti belediyeciliğinden sonra üzerine kattığı hiçbirşeyi göremedik. Gelir gelmez İzmit’te yaşanan çöp sorunu gibi basit bir konu bile hala çözülebilmiş değil. Ama sürekli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile aşık atmaya kalkıyor. İzmit Belediyesinin yarım bıraktığı işleri bile Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor. Hayal dünyasında yaşamayı bırakıp, gerçeklerle yüzleşmesi İzmit halkı için de çok iyi olacak” şeklinde konuştu.