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Atafen Eğitim Kurumları Öğretmenler Günü’nü çoşkuyla Kutladı

Özel Atafen Eğitim Kurumları, Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmit Yelken Kulübü’nde çoşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.
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Özel Atafen Eğitim Kurumları, Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmit Yelken Kulübü’nde bir araya geldi. Okul Müdürü Erhan Ürü’nün öğretmenler gününü kutlama konuşmasından sonra, öğretmenlerin doyasıya eğlendiği gecede Atafen’de 15. yılını dolduran öğretmenlere ve okul çalışanlarına plaket verildi. Çeşitli yarışmalarla heyecan arttırıldı. “Atafenliler Yarışıyor’’ yarışmasıyla Atafen’e dair sorular soruldu. Yarışmanın sonunda öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. Öğretmenlerden oluşan“perküsyonshow’’ ile geceye renk katıldı. Öğretmenlerin öğrencileriyle beraber çekilmiş olduğu fotoğraflar barkovizyon gösterisi eşliğinde sergilendi. Atafen öğrencilerinin hazırlamış olduğu sürpriz şarkılar duygulu anlar yaşattı.

Atafen ailesi her çocuk için eğitimi destekliyor. Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencileri kadar şanslı olamayan çocuklar için Atafen her öğrencisi adına TEV (Türk Eğitim Vakfı)’e bağışta bulundu. Böylece çocuklar için daha umutlu bir yarın hayallerine ortak oldu.

 

Bugün 11:20 TSİ - Eğitim

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