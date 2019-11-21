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Palu davasında şok ifadeler: “Aklımız yerinde”

“Palu ailesi” olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına bugün devam edildi. Davada savunmasını yapan Emine Ustael, “Aklımız yerinde, eşim kimseyi darp etmedi bir şey de yapmadı” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Körfez’de 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar ve avukatları katıldı. Davada tanık Şükrü K. dinlendi.

“BÜTÜN ÖDEMELER TUNCER'E YAPILDI”

Tanık Şükrü K. önceki duruşmalarda gündeme gelen ev alışverişi ile ilgili, “Ben Tuncer'in kiracısıydım. 3-4 ay kadar oturdum. Taşınacağım ev harabe durumdaydı. Onardıktan sonra oturdum. Tuncer bir gün geldi ‘Ben apartmanı satıyorum’ dedi. B.A. isimli birine sattı. Anlaştıktan sonra karşılığında Didim'de bir daire, Karasu ilçesinde 6 dönüm elma bahçesi, kalanı da 80 bin TL civarı para aldı. Maktulün ölümü hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bütün ödemeler Tuncer'e yapıldı” dedi.

“DİN HURAFEYLE UĞRAŞIYORLARDI”

Meryem Tahnal’'ınoğluR.T.T. verdiği yazılı ifade de “Ben o tarihte çok küçüktüm. İsa ve Tuncer annemi sürekli darp ediyordu. Din hurafe tarzı işlerle uğraşıyorlardı. Annemin vefatından sonra ben de onlarda kaldım ve beni sürekli dövüyorlardı. Ben de evden kaçıyordum. Her seferinde polis beni geri götürüyordu. En sonunda ben de yetimhane ye geçtim orada büyüdüm.Benim olaylarla bir ilgim yok” dedi. Savcı “suçVasfı, mevcut delil durumu ve yasada öngörülen cezanın durumu dikkate alınarak sanıklarıntutuklanmasına devamı mütalaa olunur” dedi.

“ÖLME DEĞİL BAYILMA DA OLABİLİR”

Sanıkların avukatı AlperBayrak, “Tuncer'in müvekkilleri üzerine nasıl bir ağırlık koyduğu ortadadır. Meryem Tahnal'ın cesedi bulunamamıştır. Nasıl öldüğü de belirsizdir. Ölme değil bayılma da olabilir. Ölüm anının gömüldükten sonra olduğu kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaçma şüpheleri yoktur, televizyon programlarına kendileri çıkmıştır” ifadelerinde bulundu.

“AKLIMIZ YERİNDE”

Bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Tuncer Ustael ise “Suçlamaları kabul etmiyorum.Şükrü’nün beyanlarını kabul etmiyorum. Ben evi sattığımda 20 bin TL’yi şükrü elimden kaptı bir kısmını da Mehmet'e verdi. Fırat da 500 TL para istedi” dedi. Diğer sanıklar tahliyesini talep ederken Havva Palutahliyesini istediğini belirterek, “Suçsuzum. Suçlu olsaydım polise de gitmezdim televizyona da çıkmazdım” şeklinde konuştu.  Emine Ustael ise “Aklımız yerinde, eşim kimseyi darp etmedi bir şey de yapmadı”dedi. Bir sonraki duruşmaya Harun Palu'nun zorla getirilmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme 23 Ocak’a ertelendi.

Bugün 11:23 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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