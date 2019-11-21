İzmit Yuvam Akarca Mahallesi Mustafa Eryiğit Sokak A1 3C D57 K6 adresinde ikamet eden eski Naz Bebe Mağazası ve Naz Kolonyaları’nın sahibi Nejat Saltat’ın eşi Zehra Saltat (81) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zehra Saltat’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının adından Kent Mezarlığında toprağa verilecek
Bugün 11:56 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:28 TSİ
Zehra Saltat hayatını kaybetti...
Naz Kolonyaları'nın sahibi Zehra Saltat(81) hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz