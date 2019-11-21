Zehra Saltat hayatını kaybetti...

İzmit Yuvam Akarca Mahallesi Mustafa Eryiğit Sokak A1 3C D57 K6 adresinde ikamet eden eski Naz Bebe Mağazası ve Naz Kolonyaları’nın sahibi Nejat Saltat’ın eşi Zehra Saltat (81) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zehra Saltat’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının adından Kent Mezarlığında toprağa verilecek