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KOTO, Yeşil Düş Vadisi ile protokol imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, kentimizin doğal güzelliklerini doyasıya yaşatmak üzere Balaban’da kurulan Yeşil Düş Vadisi Bungalov Restoran Kartepe ile protokol imzaladı. Protokole göre Oda üyeleri hem iş, hem de sosyal aktivitelerinde Yeşil Düş Vadisi’nden indirimli olarak faydalanabilecek
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Kocaeli Ticaret Odası, üyeleri için eğitimden sağlığa kadar birçok alanda protokol imzalamaya, üyelerini çeşitli avantajlardan faydalandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Balaban’da hem ilimizin doğal güzelliklerini yaşatmak hem de Kocaeli iş dünyasına nitelikli kahvaltı, konaklama ve yemek imkanları sunmak amacıyla kapılarını açan Yeşil Düş Vadisi Bungalov Restoran Kartepe ile indirim protokolü imzaladı.

PROTOKOL İMZALANDI

Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen protokol imza töreninde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Yeşil Düş Vadisi Bungalov Restoran Kartepe firma yetkilisi Hüseyin Çolak, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak yer aldı. Başkan Bulut, protokolün Kocaeli iş dünyasına hayırlı olması temennilerini iletirken, İşletme Yetkilisi Çolak işletme hakkında bilgiler verdi.

İŞ DÜNYASINA ÖZEL İMKANLAR

“Yeşil Düş Vadisi Bungalov Restoran Kartepe’yi doğa içinde konforlu bir tatil arayışında olan doğaseverler için turizme kazandırdık. Kartepe Balaban’da bulunan tesisimizde konaklama için 10 adet bungalov ev, yeme içme için organik köy kahvaltısı, meşe odununda kara fırın yemekleri, aktivite için de su kayağı, yamaç paraşütü, ATV ile safari, teleferik ile Maşukiye zirvesi turu olanakları sunuyoruz. Tesisimizde Kocaeli iş dünyasını da es geçmedik, misafirlerimizin kurumsal toplantı ve eğitimlerini düzenleyebilecekleri, iş ortakları veya misafirlerini ağırlayabilecekleri üst düzey imkanlar da bulunuyor. Kocaeli iş dünyasını tesisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” ifadelerine yer verdi. Daha detaylı bilgi için; 0507 456 3030

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