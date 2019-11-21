Şeker: Araştırılmayan bilgi, siyasetçiyi yalancı çoban durumuna düşürür

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlemiş olduğu basın açıklamasında AK Parti’nin CHP’den 2004 yılında devraldığı Türkiye’nin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, bu borca rağmen yaptığı projeler ve borcun kaynağını paylaştı. 2005 yılında çıkarılan büyükşehir yasası ile birlikte 2004 yılında hizmet alanı 32 km² olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanının 3505 km²’ye çıktığını ifade eden Şeker, “2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin %95’i plansız ve altyapı hizmetlerinden yoksundu, temizlik yoktu, İzmit körfezi lağım çukuruna dönüşmüş yanına kokudan yaklaşılamıyordu.Hizmet yapılmadığı halde belediye, bütçesinin 19 katı büyüklükte borçluydu.” dedi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANI 13 KAT ARTTIRDIK

Kocaeli Milletvekili olmadan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesi, başkan vekili ve imar komisyon başkanı olan Şeker, Kocaeli’nin tamamında imar, ulaşım, lojistik ve kentsel dönüşüm master ve uygulama planları yapılarak planlı büyümenin sağlandığını belirtip konuşmasının devamında ise; “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvay, yol, köprü, tünel, otopark, yaya köprüleri vb. ulaşım projeleri yapılarak hem uluslararası hem ulusal hem de şehir içi ulaşım rahatlatıldı.Sosyal tesisler, kültür merkezleri, kongre merkezleri, spor tesisleri ve restorasyonlar gibi bina ve tesis inşaatları yapılarak vatandaşın sosyal ve kültürel faaliyetlerini konforlu bir şekilde yapması sağlandı. 3.243 dönüm yeşil alan ile kişi başı yeşil alan 1m²’den 13m²’ye çıkarılırken, 8 milyon fidan dikimi yapıldı. Aynı zamanda 230 km yürüyüş yolu, 44 km bisiklet yolu, 44 adet sahil düzenlemesiyle deniz ile Kocaeli halkı barıştırıldı, sahiller halkın kullanımına açıldı.” dedi.

2004 YILINDA BELEDİYE 33 YILLIK İPOTEK ALTINDAYDI

Büyük bir borçla devralınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2004’den bugüne dek toplam bütçesinin %58’nin yatırımlara ayrıldığını ve toplam yatırım miktarının 10 milyar TL olduğunu ifade eden Şeker, “ Yapılan yatırım oranı yerel yönetimlerde bir rekordur. Genel itibariyle yatırım miktarları bütçenin %20 si civarındadır.Tabi bütün bu projeler gerçekleştirirken bir taraftan da 2004’de bırakılan borçlar ödenmeye devam edildi. 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni Ak Parti olarak aldığımızda belediyenin hazineye olan toplam borcu 5 milyar 900 milyon TL’nin üzerindeydi. Büyükşehir belediyesinin genel bütçe gelirlerinden her ay kesilmeye devam eden borcun ödemesi 18 yıl sürecek. Yani 2004’de belediyeyi devraldığımızda belediye 33 yıllık ipotek altında idi. Aradan 15 yıl geçti vehala borç ipoteği 18 yıl daha devam edecek. 2038 yılında borç bittiğinde 2004 öncesi borçlanmanın maliyeti büyükşehir belediyesine yaklaşık 7.500.000.000 TLolacaktır.” dedi.

"2004 ÖNCESİ HAZİNEYE OLAN BORÇ HARİÇ HERHANGİ BİR BORÇ BULUNMAMAKTA"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, belediyenin 2004 öncesine ait hazineye olan borcun dışında herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade ederken sözlerine “ 2004 yılında devir alınan hazine borcu nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu68. Maddesine göre borçlanma yeterliliği de bulunmamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 den kalma faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının bir buçuk katını aştığı için borçlanamıyor.Başka bir ifadeyle 2004 yılından bu yana devir alınan hazine borcu haricinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi herhangi bir şekilde borç almamıştır.” diyerek devam etti.

"SİYASETÇİ SORUMLU İNSANDIR"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yapmış olduğu basın açıklamasının sonunda ise; “ Değerli Basın Mensupları, Halk arasında golf aracı olarak isimlendirilen, park bahçelerde kullanılan ve çim üzerinde de yürüyen hizmetaraçlarının sadece golf sahasında kullanılacağını söylemek,halk arasında sportif araç olarak adlandırılan araçların sadece ve sadece spor yarışlarında kullanılacağını ifade etmek gibiveya arazi aracı diye adlandırılan araçların sadece arazide yani dağda bayırda kullanılacağını ve asfalt yolda kullanılmayacağını söylemek kadar komik ve ciddiyetten uzak bir ifadedir. Tanesi 15 bin TL’den 18 adet akülü golf aracı toplam 270 bin TL’ye alınmışken sadece bir araca bu paranın verildiğini söylemek gerçekleri saptırmaktan, iftira atmaktan başka bir şey değildir. Siyasetçi, sorumlu insandır. Siyasetçi, söyleyeceği her sözü düşünerek söylemeli, gelen bilgiyi doğru kaynaklardan araştırmalı ve halkı doğru bilgilendirmelidir. Aksi halde ‘yalancı çoban’ konumuna düşer ve kimsede ona inanmaz, oyda vermez, iktidarda yapmaz.” ifadelerini kullandı.