Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren çetenin lideri A.D.'nin (54) İzmit’te olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen hırsızlık çetesi liderinin ifadesinde çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi lideri A.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda araç hırsızlığına karışan çetenin lideri, Kocaeli’de yakalandı. Tutuklanan şahsın, çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz