Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:31 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:34 TSİ

Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda araç hırsızlığına karışan çetenin lideri, Kocaeli’de yakalandı. Tutuklanan şahsın, çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren çetenin lideri A.D.'nin (54) İzmit’te olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen hırsızlık çetesi liderinin ifadesinde çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi lideri A.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 12:31 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
"Ellediyse ne olmuş, senin popon bizim aile şerefinizden daha mı önemli" mask
"Ellediyse ne olmuş, senin popon bizim aile şerefinizden daha mı önemli"
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı mask
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu mask
Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı mask
Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Minik Ali yasa boğdu mask
Minik Ali yasa boğdu

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL