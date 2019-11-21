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Ferhat Göçer İzmit'e geliyor

Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer’in tek kişilik performansıyla hazırlanan ‘Aldırma Gönül’ isimli şarkılı oyunun galası Kocaeli’de yapılacak
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Türk Edebiyatı’nın en değerli isimlerinden Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği “Aldırma Gönül”, ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in hafızalara kazınacak performansıyla sahnelenecek. Merakla beklenen, Aldırma Gönül, Dağlar Dağlar ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi özel eserlerle hazırlanan şarkılı oyunun yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor.

MEMLEKETİMDEN BAŞLAMAK İSTEDİM

6 Aralık Cuma günü Sabancı Kültür Merkezi’nde sahne alacak olan Ferhat Göçer, yaptığı açıklamada, “ Türkiye prömiyerini, daha güçlü ve moralli bir başlangıç olması için siz değerli hemşerilerimin huzurunda İzmit’de sahneleyeceğim... Ezel Akay yönetmenliğindeki Sabahattin Ali “Aldırma Gönül” isimli müzikal oyunumuzda sizi görmekten çok mutlu olacağım” diyerek tüm hemşerilyerini bu galaya davet etti.

OYUN İÇİN GÜN SAYILIYOR

Tiyatro severlerin sabırsızlıkla beklediği müzikli oyunda Ferhat Göçer’e sahnede Cenk Kandıralı’nın şefliğindeki orkestra eşlik edecek. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda üstlenirken ışık tasarımını Mustafa Bal ve grafik tasarımını Erkan Cerit yapıyor. Mmf / United Arts&Theatre yapımı olan ve uygulayıcı yapımcılığını İpek Kadılar’ın üstlendiği oyunun yapım koordinatörlüğü Seda Güney’e ait. Sevenleri tarafından heyecanla beklenen ‘Aldırma Gönül’ izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Bugün 13:31 TSİ - Gündem

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