Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlarası Otobüs Terminali’nde yer alan bir çöp kovasının sonuna kadar dolması ve çöplerin dışarıya taşması, gören vatandaşların tepkisine neden oldu. Böyle bir manzaranın ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ye yakışmayacağını kaydeden vatandaşlar, kentimize gelen misafirlerin böyle bir tablo ile karşılaşmasının hoş olmadığını aktardı. Vatandaşlar, yetkililerin konu hakkında daha dikkatli olmasını talep ediyor.
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Otogarda çirkin görüntü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çekildiği belirtilen görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz