Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlarası Otobüs Terminali’nde yer alan bir çöp kovasının sonuna kadar dolması ve çöplerin dışarıya taşması, gören vatandaşların tepkisine neden oldu. Böyle bir manzaranın ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ye yakışmayacağını kaydeden vatandaşlar, kentimize gelen misafirlerin böyle bir tablo ile karşılaşmasının hoş olmadığını aktardı. Vatandaşlar, yetkililerin konu hakkında daha dikkatli olmasını talep ediyor.