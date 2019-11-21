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Otogarda çirkin görüntü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çekildiği belirtilen görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlarası Otobüs Terminali’nde yer alan bir çöp kovasının sonuna kadar dolması ve çöplerin dışarıya taşması, gören vatandaşların tepkisine neden oldu. Böyle bir manzaranın ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ye yakışmayacağını kaydeden vatandaşlar, kentimize gelen misafirlerin böyle bir tablo ile karşılaşmasının hoş olmadığını aktardı. Vatandaşlar, yetkililerin konu hakkında daha dikkatli olmasını talep ediyor.

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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