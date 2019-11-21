Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı

TFF 3.Lig 2. Grup’ta üst üste oynadığı 4 maçı da kazanarak müthiş bir galibiyet serisi yakalayan ve 28 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, 24 Kasım Pazar günü Esenler Erokspor’u seyircisi önünde ağırlanacak. Kocaelililer, şehrin bir çok noktasına asılan billboard afişleri ile maça davet edildi. Taraftar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medyadan teşekkür ederken Kent gece geç saatlerde düzenlenen çalışmayla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tüm billboardlara Kocaelispor maçına davet görseli girildi.

KOCAELİSPOR BAYRAKLARI ASILDI

Sabah uyanan taraftar, billboardlarda görünce sosyal medyadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a övgüler yağdırdı. Kentin dört bir yanındaki billboardlar yeşil-siyah görsellerle süslendi. Taraftarların büyük bir bölümü ‘büyük başkan’ etiketiyle Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.Başkan Büyükakın’ın ilk günden beri desteğini arkasına alan Kocaelispor camiası, birlik ve beraberlik ruhunu zirveye çıkardı. Kentin birçok noktasında vatandaşlar, billboard afişleri ile maça davet edilirken bir yandan da büyük meydanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispor bayrakları asıldı.