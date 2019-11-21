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Türkkan’a İYİ Parti GİK üyesinden tepki!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın AKP ile koalisyon sorusuna verdiği yanıta İYİ Parti GİK üyesi ve Kocaeli eski Milletvekili Cumali Durmuş tek cümlelik tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partinin Bursa İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada “AKP ile koalisyon yapar mısınız?” sorusuna verdiği yanıt hem Kocaeli hem de ülke gündeminde oldukça konuşuldu. Türkkan koalisyon ile ilgili, “Seçim tarihi 2020 sonunu geçmeyecek, bu bir. İki, parlamenter sisteme hemen döneceğiz. Varsa öyle bir teklifleri hemen getirsinler. Bir de öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz” ifadelerinde bulundu.

"BİZİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE İŞİMİZ OLMAZ"

Türkkan’ın verdiği yanıt sonrası İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Kocaeli eski Milletvekili Cumali Durmuş sosyal medya hesabından Türkkan’ın sözleri sonrası bir cümlelik açıklama yayınladı. Durmuş yaptığı açıklamada, “Bizim Adalet ve Kalkınma Partisi ile işimiz olmaz” ifadelerinde bulundu. Durmuş’un paylaşımını birçok İYİ Partili isim beğendi.

Bugün 13:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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