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Uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalandı

İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesinde Yunus timlerince yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Cumhuriyet Mahallesinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince tarafından yapılan kontrollerde karayolu sokak üzerinden durumundan şüphelenilerek durdurulan O.S isimli şahısın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ile silaha ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler yapılmak üzere Sümer Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Bugün 14:05 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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