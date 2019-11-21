Uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalandı

İzmit Cumhuriyet Mahallesinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince tarafından yapılan kontrollerde karayolu sokak üzerinden durumundan şüphelenilerek durdurulan O.S isimli şahısın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ile silaha ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler yapılmak üzere Sümer Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.