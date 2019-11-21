İzmit Cumhuriyet Mahallesinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince tarafından yapılan kontrollerde karayolu sokak üzerinden durumundan şüphelenilerek durdurulan O.S isimli şahısın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ile silaha ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler yapılmak üzere Sümer Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Bugün 14:05 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:27 TSİ
Uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalandı
İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesinde Yunus timlerince yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz