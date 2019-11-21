Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:12 TSİ- Gündem G: Bugün 14:18 TSİ

AKP İzmit İlçe teşkilatından antrenmana çıkarma

AKP İzmit İlçe teşkilatı, Kocaelispor'u pazar günü çıkacağı maçın antrenmanında ziyaret etti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Pazar günü ikinci sıradaki Erokspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da çalışmalar yarın sona eriyor. Yeşil Siyahlılar dün Alpaslan Türkeş Stadı’nda çalıştı ve antrenmana Ak Parti teşkilatı adeta çıkarma yaptı. Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Ak Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İzmit İlçe yönetimi ve meclis üyeleri Kocaelispor’a tatlı ikramında bulunurken antrenmanı izledi.

GÜNEY: FARKI 6’YA ÇIKARACAĞIZ

Başkan Ali Güney konuşmasında “Kocaelispor’umuz bu kentin en önemli değerlendiren. Son 4 haftalık çıkışı şehre hareket getirdi. İnanıyorum ki Erokspor’u mağlup edip aradaki puan farkını 6’ya çıkaracağız” dedi. Başkan Hüseyin Üzülmez ise “Kocaelispor partiler üzeri bir kurumdur ve bu kurumun en sağlıklı şekilde yönetilmesi, gelecek adına sağlam adımlar atılması önemlidir. Bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e ve teşkilatına teşekkür ederim” dedi.

Bugün 14:12 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmit'in göbeğinde yine trafik mask
İzmit'in göbeğinde yine trafik
Sürücüler dikkat! O yol kapanacak... mask
Sürücüler dikkat! O yol kapanacak...
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
İzmit Belediyesi için şok iddia! mask
İzmit Belediyesi için şok iddia!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL