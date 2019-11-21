AKP İzmit İlçe teşkilatından antrenmana çıkarma

Pazar günü ikinci sıradaki Erokspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da çalışmalar yarın sona eriyor. Yeşil Siyahlılar dün Alpaslan Türkeş Stadı’nda çalıştı ve antrenmana Ak Parti teşkilatı adeta çıkarma yaptı. Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Ak Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İzmit İlçe yönetimi ve meclis üyeleri Kocaelispor’a tatlı ikramında bulunurken antrenmanı izledi.

GÜNEY: FARKI 6’YA ÇIKARACAĞIZ

Başkan Ali Güney konuşmasında “Kocaelispor’umuz bu kentin en önemli değerlendiren. Son 4 haftalık çıkışı şehre hareket getirdi. İnanıyorum ki Erokspor’u mağlup edip aradaki puan farkını 6’ya çıkaracağız” dedi. Başkan Hüseyin Üzülmez ise “Kocaelispor partiler üzeri bir kurumdur ve bu kurumun en sağlıklı şekilde yönetilmesi, gelecek adına sağlam adımlar atılması önemlidir. Bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e ve teşkilatına teşekkür ederim” dedi.