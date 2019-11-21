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Ayakkabı boyacıları için yapılan özel alanda sona geliniyor

İzmit Belediyesi tarafından ayakkabı boyacıları için yapılan yaklaşık 25 metrekarelik alanda sona geliniyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi tarafından Yeni Cuma Parkı önünde yıllardır hizmet veren ayakkabı boyacılar için özel alan çalışmalarında sona geliniyor. Yaklaşık 25 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet verecek olan ayakkabı boyacıları, yeni yerinde mevsime göre kapanıp açılabilen salon şeklinde planlandı. Geçtiğimiz ay mevcut alanı yıkarak çalışmalarına başlayan ekipler, koltuk ve iç dekorunu büyük ölçüde tamamlandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre kısa süre sonra mevcut yerin açılışı gerçekleştirilecek. 

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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