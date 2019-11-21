Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:33 TSİ- Gündem G: Bugün 14:36 TSİ

Eğitim-Sen’den Ankara mitingine çağrı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz bugün şube binasında 23 Kasım’da Ankara’da yapacakları miting için çağrıda bulundu.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz bugün şube binasında 23 Kasım’da Ankara’da yapacakları miting için basın açıklaması düzenledi. Yılmaz konuşmasında; “Biz eğitim emekçileri buradan duyurmak istiyoruz;haklarımız, geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için 23 Kasım’da saat 11.00’da Ankara Tandoğan Anadolu Meydanı’nda olacağız” dedi.

Basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Yılmaz’ın yanı sıra Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve Eğitim-Sen Kocaeli Şube üyeleri Suphi Yıldırım, Sedat Kat katıldı.

“BİR GECEDE ÇIKAN KHK’LARLA İHRAÇ EDİLDİK”

Sözlerine eğitimcilerin yaşadığı haksızlıkları dile getirerek başlayan Yılmaz; “Eğitim emekçileri olarak, haklarımızla ilgili sesimizi daha iyi duyurabilmek için 23 Kasım Cumartesi günü Ankara’ya gideceğiz. Biz, en ağır koşullarda öğrencilerimizin gözündeki ışıltı sönmesin diye çalışan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenleriz.Harcadığı onca emeğe rağmen ataması yapılmayan öğretmenleriz.Güvencesiz, düşük ücretle, uzun süreler çalışmaya mecbur bırakılan özel öğretim kurumu öğretmenleriyiz.Eğitim hizmetinin görünmeyenleri, düşük ücret ve ağır koşullarda çalışmak zorunda bırakılan eğitim emekçileri, hizmetli, memur, teknik personeliz.Biz, haksız hukuksuz şekilde bir gecede çıkarılan kararnamelerle, disiplin kurullarınca veya sözleşmesi yenilenmeyerek ihraç edilen eğitim ve bilim emekçileriyiz” dedi.

“ANKARA’DA KIŞI BAHARA ÇEVİRECEĞİZ”

23 Kasım 01.00’da Uğur Mumcu Parkı’ndan hareket edecek araçlarla gidecekleri Ankara mitingine tüm emekçileri beklediklerini ifade eden Yılmaz; “Bizler çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etmek zorunda bırakılan, kamu okullarında kayıt parası, katkı payı, bağış adı altında ücretler dayatılan veya özel okullara mecburbırakılan velileriz, öğrencileriz. Eğitim hakkı elinden alınan yurttaşlarız, istemediği okula devam etmek zorunda bırakılan on binleriz.Biz milyonlarız.Haklarımız, özgürlüklerimiz ve elimizden alınmaya çalışılan geleceğimize sahip çıkmak için 23 Kasım’da Ankara’da olacağız. Biz biliyoruz ki; biz haklarımıza birlikte sahip çıktığımız, haklarımızı birlikte talep ettiğimiz sürece kazanacağız. Eğitim emekçileri olarak sesimize ses olacak herkese sesleniyoruz, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, yurttaşlarımızı Ankara’ya bekliyoruz. 23 Kasım 01.00’da Uğur Mumcu Parkı’ndan hareket edecek araçlarımızla Ankara’ya kışı bahara çevirmeye gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün 14:33 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmit'in göbeğinde yine trafik mask
İzmit'in göbeğinde yine trafik
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
İzmit Belediyesi için şok iddia! mask
İzmit Belediyesi için şok iddia!
Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti mask
Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL