Eğitim-Sen’den Ankara mitingine çağrı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz bugün şube binasında 23 Kasım’da Ankara’da yapacakları miting için basın açıklaması düzenledi. Yılmaz konuşmasında; “Biz eğitim emekçileri buradan duyurmak istiyoruz;haklarımız, geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için 23 Kasım’da saat 11.00’da Ankara Tandoğan Anadolu Meydanı’nda olacağız” dedi.

Basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Yılmaz’ın yanı sıra Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve Eğitim-Sen Kocaeli Şube üyeleri Suphi Yıldırım, Sedat Kat katıldı.

“BİR GECEDE ÇIKAN KHK’LARLA İHRAÇ EDİLDİK”

Sözlerine eğitimcilerin yaşadığı haksızlıkları dile getirerek başlayan Yılmaz; “Eğitim emekçileri olarak, haklarımızla ilgili sesimizi daha iyi duyurabilmek için 23 Kasım Cumartesi günü Ankara’ya gideceğiz. Biz, en ağır koşullarda öğrencilerimizin gözündeki ışıltı sönmesin diye çalışan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenleriz.Harcadığı onca emeğe rağmen ataması yapılmayan öğretmenleriz.Güvencesiz, düşük ücretle, uzun süreler çalışmaya mecbur bırakılan özel öğretim kurumu öğretmenleriyiz.Eğitim hizmetinin görünmeyenleri, düşük ücret ve ağır koşullarda çalışmak zorunda bırakılan eğitim emekçileri, hizmetli, memur, teknik personeliz.Biz, haksız hukuksuz şekilde bir gecede çıkarılan kararnamelerle, disiplin kurullarınca veya sözleşmesi yenilenmeyerek ihraç edilen eğitim ve bilim emekçileriyiz” dedi.

“ANKARA’DA KIŞI BAHARA ÇEVİRECEĞİZ”

23 Kasım 01.00’da Uğur Mumcu Parkı’ndan hareket edecek araçlarla gidecekleri Ankara mitingine tüm emekçileri beklediklerini ifade eden Yılmaz; “Bizler çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etmek zorunda bırakılan, kamu okullarında kayıt parası, katkı payı, bağış adı altında ücretler dayatılan veya özel okullara mecburbırakılan velileriz, öğrencileriz. Eğitim hakkı elinden alınan yurttaşlarız, istemediği okula devam etmek zorunda bırakılan on binleriz.Biz milyonlarız.Haklarımız, özgürlüklerimiz ve elimizden alınmaya çalışılan geleceğimize sahip çıkmak için 23 Kasım’da Ankara’da olacağız. Biz biliyoruz ki; biz haklarımıza birlikte sahip çıktığımız, haklarımızı birlikte talep ettiğimiz sürece kazanacağız. Eğitim emekçileri olarak sesimize ses olacak herkese sesleniyoruz, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, yurttaşlarımızı Ankara’ya bekliyoruz. 23 Kasım 01.00’da Uğur Mumcu Parkı’ndan hareket edecek araçlarımızla Ankara’ya kışı bahara çevirmeye gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.