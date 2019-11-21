İşte Kocaeli’de kişi başına düşen gelir vergisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin gelir vergisi mükelleflerini açıklarken aynı zamanda gelir vergisi ödeyen kuyumcunun, toptancının, beyaz eşyacının, avukatın, doktorun, muhasebecinin ve ev sahiplerinin ödediği beyana dayalı gelir vergisi rakamları da ortaya çıktı. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye'de en çok kazandığı düşünülen bu kesimin asgari ücretli kadar gelir elde ettiğini beyan ettiği görüldü. Tabii ki bu kazanç üzerinden de vergi ödendi. Bayanlara göre çoğunluğu esnaf, serbest meslek faaliyeti yürütenler ve gayrimenkul sahiplerinden oluşan bu kesimin sayısı 2017'de 3 milyon 486 binken sayısı 2018 sonunda 3 milyon 540 bine çıktı. 2017'de beyan edilen toplam kazanç da 77,3 miyar liradan 87.9 milyar liraya çıktı. 3,5 milyon kişinin ödediği toplam vergi ise sadece 3 milyar lira arttı ve 20.6 milyar liradan 23.6 milyar liraya ulaştı.

AYLIK KAZANÇ ASGARİ ÜCRET KADAR

Türkiye'nin hali vakti yerinde bu kesiminin ödediği vergileri kişi başı olarak hesaplarsak daha ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü 2017'de kişi başı yıllık 22 bin lira kazandıklarını beyan eden bu kesim 2018'de yüzde 12 artışla 24 bin lira yıllık geliri olduğunu açıkladı. Gelir vergisi mükelleflerinin aylık kazancı 2018'de asgari ücret olan 2 bin 29 liranın hafif üzerinde 2 bin 69 lira oldu. Bunun üzerinden de tabii ki asgari ücretli kadar 6 bin 871 lira vergi ödediler. Ödenen verginin yıllık artışı yüzde 12.6 olurken 2018'de yüzde 20.3 olan enflasyonun da oldukça altında kaldı.

KOCAELİ GERİDE

Ödenen gelir vergisine il bazında baktığımızda ise kur krizinin yaşandığı 2018'de, Kocaeli için artış yaşandığı ortaya çıktı. 2017 yılında Kocaeli’de kişi başına gelir beyanı 17 bin 837 lirayken, 2018’de yüzde 9’luk artış ile 19 bin 515 lira oldu. Türkiye’nin en zengin kentlerinde biri olan Kocaeli, bu rakamlarla çok sayıda küçük kentin bile gerisinde kaldı. Bitlis, Denizli ve Antalya gibi kentler gelir vergisi artışı yüzde 20'nin üstünde olması dikkat çekti. Ödenen gelir vergisine il bazında baktığımızda ise kur krizinin yaşandığı 2018'de, Kocaeli’de artış yaşandı. 2017’de Kocaeli’de gelir vergisi beyanı 17.837 iken 2018’de yüzde 9’luk artışla 19 bin 515 oldu.