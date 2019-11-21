Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:47 TSİ- Spor G: Bugün 15:08 TSİ

Seka farklı kazandı: 6-0

U-14 Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli 1937 Sekaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Derince Çınarlı ile karşılaştı

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
mask

U-14 Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli 1937 Sekaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Derince Çınarlı ile karşılaştı

GOL YAĞMURU

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Seka maçı 6-0 kazandı. Turkuaz Beyazlıların gollerini Arda (2), Semih (2) İnanç ve Alper attı. Seka aldığı galibiyetle puanını 34’e çıkardı. Derince Çınarlı ise 7 puanda kaldı. C Grubu’nda lider Yavuzspor ve ikinci Bağçeşme’nin ardında 1 maçı eksik 1937 Seka bulunuyor. 

KOCAELİ 1937 SEKA: 6

DERİNCEÇINARLI: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 C)

HAKEM: Yusuf Öztürk***

KOCAELİ 1837 SEKA: Metehan***, Ali Fuat***, Ali Arnika***, Ali Demirhan***, Alperen *** (Bilal**), Ömer*** (Furkan  **) Arda*** (İnanç***), Osman***, Semih***, Berat***, Kıvanç*** (Alper**)

ÇINARLISPOR:Aliberk** (Mücahit**), Ömer**, Veysel**, Emre***, Emirhan Demir**, Deniz** (Efe**), Ömer Faruk**, Emirhan Yıldırım** (Arda**), Yiğit**, Hamza***, Bedirhan Yılmaz** (Enes**)

GOLLER: Arda Dk. 3 ve 9, Semih Dk.7 ve 11, İnanç Dk.54, Alper Dk.63 (1937 Seka)

Bugün 14:47 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mehmet Ali Çoban’a çok dikkat edin! mask
Mehmet Ali Çoban’a çok dikkat edin!
Erokspor’un baş ağrısı… Selahaddin Dinçel! mask
Erokspor’un baş ağrısı… Selahaddin Dinçel!
U-12'lerde Hacı Hızır Şafak fırtınası! mask
U-12'lerde Hacı Hızır Şafak fırtınası!
Kocaelispor çarşıya indi! mask
Kocaelispor çarşıya indi!
Hüseyin Çardak: Hodri meydan! mask
Hüseyin Çardak: Hodri meydan!
Kocaelisporlu Murat Gün’e sürpriiiiz! mask
Kocaelisporlu Murat Gün’e sürpriiiiz!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL