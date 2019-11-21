Seka farklı kazandı: 6-0

U-14 Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli 1937 Sekaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Derince Çınarlı ile karşılaştı

GOL YAĞMURU

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Seka maçı 6-0 kazandı. Turkuaz Beyazlıların gollerini Arda (2), Semih (2) İnanç ve Alper attı. Seka aldığı galibiyetle puanını 34’e çıkardı. Derince Çınarlı ise 7 puanda kaldı. C Grubu’nda lider Yavuzspor ve ikinci Bağçeşme’nin ardında 1 maçı eksik 1937 Seka bulunuyor.

KOCAELİ 1937 SEKA: 6

DERİNCEÇINARLI: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 C)

HAKEM: Yusuf Öztürk***

KOCAELİ 1837 SEKA: Metehan***, Ali Fuat***, Ali Arnika***, Ali Demirhan***, Alperen *** (Bilal**), Ömer*** (Furkan **) Arda*** (İnanç***), Osman***, Semih***, Berat***, Kıvanç*** (Alper**)

ÇINARLISPOR:Aliberk** (Mücahit**), Ömer**, Veysel**, Emre***, Emirhan Demir**, Deniz** (Efe**), Ömer Faruk**, Emirhan Yıldırım** (Arda**), Yiğit**, Hamza***, Bedirhan Yılmaz** (Enes**)

GOLLER: Arda Dk. 3 ve 9, Semih Dk.7 ve 11, İnanç Dk.54, Alper Dk.63 (1937 Seka)