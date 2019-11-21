Başiskele'nin hedefinde Acurman mı var?

Kongre takviminin başlaması ile birlikte CHP’de ilçeler için yeni isimler öne çıkmaya devam ediyor. Mahallelerde delegelerin belirlenmesi ile birlikte başlayan ilçe kongre sürecinde bu hafta kulislere düşen bir isim Başiskele kamuoyunda heyecan yarattı. Gazetemize gelen bilgiler arasında Başiskele ilçe örgütünün geçtiğimiz dönem milletvekili adayı olan Avukat Anıl Acurman’ın başkan adayı olması için yoğun çaba sarf ettiği fakat Acurman’ın henüz ne bir karar vermediği gelen bilgiler arasında.

GENÇLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kongre maratonuna giren Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü parti genel merkezinden gelen yönetici profilinde gençleştirilmeye gidilmesi talimatının ardından yıllarca CHP’ye hizmet etmiş gençler teker teker adaylıklarını açıklıyor. Gebze’de Gökhan Orhan, İzmit’te Mehmet Nazım Gençtürk’ün adaylık çalışmalarına başladığı iddia edilirken CHP’nin Kocaeli’de en çok zorlandığı ilçe olan Başiskele’de parti tabanı gençleşmeye Anıl Acurman ile gitmek istediği belirtiliyor.

KARARI MERAK KONUSU

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen genel seçimde 5’inci sıradan Milletvekili adayı olan Avukat Anıl Acurman özellikle Kandıra bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adından uzun süre söz ettirmişti. Parti tabanı tarafından mesleği ve başarılı çalışmalarından ötürü öne çıkan isimlerin başında gelen Acurman’ın ne karar vereceği merakla bekleniyor.