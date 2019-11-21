Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kocaeli şubesi (TEMAD) sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ziya Ürük yeni üyelerini dün akşam Orduevi'nde düzenlediği akşam yemeğinde ağırladı. Eski ve yeni üyeler akşam yemeğinde birbiriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.
Bugün 15:09 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:16 TSİ
TEMAD, akşam yemeğinde buluştu
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kocaeli şubesi (TEMAD) yeni üyeleriyle birlikte Orduevi'nde akşam yemeği yedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz