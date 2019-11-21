TEMAD, akşam yemeğinde buluştu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kocaeli şubesi (TEMAD) sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ziya Ürük yeni üyelerini dün akşam Orduevi'nde düzenlediği akşam yemeğinde ağırladı. Eski ve yeni üyeler akşam yemeğinde birbiriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.