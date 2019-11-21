Kocaeli Güneşspor 7 attı 3 aldı!..

U-14 Futbol Ligi Elit A1 grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Arslanbey Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı. Maçı Atalay (2), Yusuf, Sakı, Kaan, Bahadır ve Enes’in golleri ile 7-0 kazanan Yeşil Siyahlılar 14. maçında 9. galibiyetine imza atarak puanını 27’ye çıkardı. Bu grupta Kocaelispor lider, Darıca Gençlerbirliği ikinci ve Gebzespor da üçüncü sırada bulunuyor. Güneşspor ise bu 3 takımın ardında yer alıyor.

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 7

ARSLANBEY GENÇLERBİRLİĞİ: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 Elit A1)

HAKEM: Müslüm Ceylan***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR:Ramazan***, Ahmet***, Haktan***, Emre*** (Batuhan**), Cihan*** (Çınar**), Saki***, Bahadır*** (Atalay**), Yusuf***, Enes***, Berat***, Kaan*** (Süleyman***)

ARSLANBEY GENÇLERBİRLİĞİ: Arda**, Mustafa**, Haydar**, Yusuf**, Mustafa Akkaş** (Kerem**), Talha**, Sinan**, Arda Eren**, Kerem Kolaylı**, Kerem Alpar**, Ramazan**

GOLLER: Yusuf Dk.7, Sakı Dk.25, Kaan Dk.30, Bahadır Dk.32, Atalay Dk.49 ve 52, Enes Dk.15