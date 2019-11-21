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Dikkat… Pazar günü 4 maçta değişiklik var!..

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada 24 Kasım Pazar günü 4 maçta değişiklik yapılacağı belirtildi
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Buna göre Pazar günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 14.00’da oynanması gereken Suadiyespor-Başiskele Damlar Süper lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 18.30’da oynanacak. Kağıtçı’da saat 18.20’de oynanması gereken İlimtepe Kullar 1975 -Kocaeli Yenişehir U-12 lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 14.00 da oynanacak.

CEPHANELİK’TEKİ MAÇ 13’TEN 17’YE ALINDI

Kağıtçı 2 Stadı’nda saat 18.20 de oynanması gereken İzmit Belediye - Başiskele Damlar U-12 maçı aynı gün aynı statta saat 14.00 da oynanacak. Cephanelik Stadı’nda ise saat 13.00’de oynanması gereken Kocaeli Yenişehir -Hereke Gençlik U-16 lig maçı, aynı gün ve aynı statta saat 17.00’de başlayacak.

Bugün 15:17 TSİ - Spor

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