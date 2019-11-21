Sen çok yaşa öğretmenim!..

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen sportif etkinlikler arasında Dart da yerini aldı. İzmit İlçe Milli Eğitim Öğretmenler Dart Turnuvası, Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. Koordinatörlerden Erhan Okur, turnuvayla ilgili açıklamada bulunurken “Dereceye giren ve katılan tüm öğretmenlerimize tebriklerimizi iletiyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.