Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Güreşen, Kemal Şekersoy, Kandıra Gençler Birliği Spor Kulüp Başkanı Ramazan Daş, Kulüp Yöneticileri Ramazan Arslan, Murat Batmaz, Resul Ersöz, Teknik Direktör Ayhan Oyan ile Kandıra'da spor ve sporun gelişmesi için istişarelerde bulunuldu. Konuyla ilgili bilgi veren Oyan “İlçede ve İlimizde gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Bu anlamda her zaman söylediğimiz gibi spor ve sporcunun yanındayız. Bilindiği gibi Kandıramızda bir çok branşta şampiyon olmuş ve profesyonel anlamda başarı elde etmiş sporcularımız var. Bizler de bu sayıyı yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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Kandıra’da spor zirvesi
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kandıra'da spor ve sporun gelişmesi için istişarelerde bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz