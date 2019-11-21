‘Oyuncu grubunun üstün gayretiyle toparlandık’

Belediye Derincespor tesislerinde düzenlenen toplantıya Sportif Direktör Mustafa Polat, Futbol Şube Sorumlusu Bülent Aykut, Yardımcı Antrenör İlhan Karabulut, Kaleci Antrenörü Rüstem İsmailoğlu ve kondisyoner Necip Koçal yer aldı. Bülent Baturman, Mustafa Polat ve Bülent Aykut yaptıkları açıklamalarla detaylı bilgiler verdi.

ÖZGÜVENİ KAYBOLMUŞ BİR OYUNCU GRUBU VARDI

Teknik adam Bülent Baturman göreve geldikleri süreçte zahmetli bir ortam bulduğunu belirtti. Baturman “Öncelikle ilginizden ötürü siz değerli basınımıza çok teşekkür ederim. 1 ay önce göreve geldik. Fethiye maçı öncesiydi. Göreve başladığımızda 6 haftadır kazanamayan, sıkıntılı bir süreçten geçen, kendine güveni gitmiş bir oyuncu grubumuz vardı” dedi.

FETHİYE MAÇINI KAYBETTİK, AMA?

Baturman sözlerini şöyle sürdürdü: Öncelikli olarak psikolojik olarak takıma dokunmak istedik ve bunu iyi bir şekilde kurmaya çalıştık ve 3 gün sonra Fethiye maçına çıktık. Mücadeleyi 1-0 kaybettik ancak maçtan sonra oyuncularımıza, kısa sürede paylaştıklarımızı sahaya koymaya çalıştıkları için teşekkür ettik. Bu bizim için sevindiriciydi.

ÖYLE BİR BİRLİKTELİK Kİ, BAŞARIYI GETİRDİ

Zaman geçtikçe oyuncularla ilişkileriniz daha iyi oldu. Cizre, Turgutlu ve son olarak Of maçlarımız vardı. Fikstür zordu, puanları toplayamayacağımız düşünüldü. Ancak öyle bir birliktelik yaşadık ki, bu duygusal bütünlük skora da yansıdı. 1 aylık süreç içinde oyuncularımızın üstün gayretiyle inanılmaz bir yol kat ettik. Alınan sonuçlar bunun göstergesi.

ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELDİ

20 haftalık uzun lig maratonumuz daha var. Şu an istediğimiz yerdeyiz. Grubumuzdaki takımlar arasındaki puan farkı çok az. Bir takım seri yakaladığında, bir anda kendini Play-Off içinde bulabiliyor. Önemli olan konumumuzu sağlamlaştırmak. Oyuncularımıza da söyledim. Bu takım sezon sonunda Play-Off oynayacak diye düşünüyorum. Özgüvenlerini, yeteneklerini ve performanslarını gördüğüm için bunu söylüyorum.

YERİMİZDEN MEMNUNUZ

Cizrespor zor bir deplasmandı. 3-2 kazandık. Rakibimiz içeride uzun süre maç kaybetmemişti. O maçla birlikte özgüven kazandık. Turgutlu, grubun en iyi takımlarından birisiydi. Bu maçı da kazanmasını bildik. Ofspor galibiyeti de moral ve bağlılık noktasında çok iyi bir yere geldik. Şu an iyi bir yerdeyiz ve ilk yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz.

3 TRANSFER YAPACAĞIZ

Devre arasında düşüncelerimi yönetime sunacağım. Psikolojik olarak düşmüş, oynamayacağını düşünen futbolcuların kalmasının lüzumu yok. Bu dediğim futbolcunun yeteneği ile ilgili bir yorum değil. Belki onun için de sağlıklı olur. Sayı olarak gönderilecek isimlerle ilgili bir rakam veremem ama 3 transfer yapacağız.

TEPECİK MAÇI ZOR MAÇLARDAN BİRİSİ

Tepecik maçı zor maçlardan birisi. Ama zor dediğimiz maçlar bazen kolay geçiyor. Ciddiye alınması gereken bir takım. Ahmet Arslan hocamız da sağ olsun rakipleri izleyip analizlerini paylaşıyor. 3 galibiyetin arkasından 4’ncüye ulaşmak bizim için çok önemli. İşi ciddi tutarak, rakibin zaaflarından faydalanacak şekilde çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz skoru elde edeceğiz.

ÜST LİGLERDE OYNAYABİLECEK OYUNCULARIMIZ VAR

Kimseyi şımartmak istemiyorum ama Yiğit Ali’nin Allah vergisi bir yeteneği var. Temposunu arttırırsa çok farklı yerlere gelebilir. Bu onun elinde. Geldiğimde Yiğit Ali ile konuştum. -Geleceğin ile ilgili bir planlama yapmamız- lazım dedim. Süper Lig, 1. Lig’deki futbolculardan neyin eksik?- dedim. -Çok çalışma ve iyi düşünmek belki- dedi. Kendisine -Seni daha farklı yerlere bizim görevimiz- ifadesini kullandım.Takım olarak bir hedefimiz var. Sezon sonunda kulübün menfaatleri neyse onu yapar. Ama şu bir gerçek ki, takımımızda üst liglerde oynayabilecek fazla sayıda oyuncumuz var. N Erdem ÖVÜÇ