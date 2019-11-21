Polat: İnşallah Baturman hoca ile uzun yıllar çalışırız

Bülent Baturman hocamla 95-96 yıllarından birlikteydik. Futbolcuydum. Onun yüzüne bile bakamazdık. Kısacası çok değerli birisiydi. Belediye Başkanı ve 13 yöneticimizin onayı ile hocamızla anlaştık. Talip hoca ile 6 haftalık süreç sonunda değişiklik oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Baturman hocamızın kariyerini tartışmaya gerek yok. Teknik ekibimiz gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. İnşallah Baturman hoca 4-5 yıl daha bizlerle birlikte olur.

KURUMSAL OLARAK DA YAPILANIYORUZ

Şu an için her şey yolunda gidiyor. Umarım böyle de devam eder. Fethiye maçında şanssız bir yenilgi aldık. Hakem ile ilgili sıkıntı yaşandı, o hakem en fazla 4 hafta ceza aldı, biz 1 belki de 3 puandan olduk. Sonraki 3 maçı kazanmak bizi çok farklı bir noktaya ulaştırdı. Zeki başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Takıma inanılmaz bir katkı sağlıyor. İki otobüs aldık. Birisi 45, diğeri de 27 kişilik. 1 araç daha alınacak. Kurumsal olarak da yapılanmak istiyoruz.