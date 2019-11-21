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Bülent Aykut: Baturman hocamıza herkesin sahip çıkması gerekiyor

Belediye Derincespor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Aykut, Bülent Baturman’ın Kocaeli’nin değeri olduğunu ve kendisine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
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Sözlerine Talip Yeşilyurt’a teşekkür ederek başlayan Bülent Aykut şunları söyledi: Basınımız varsa halkımız daha doğru ve sağlıklı bilgiler alır. Sizlerin katkısını asla yadsıyamayız. Talip hocamız ile yollarımız ayrıldı. Kattıklarından ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum. Baturman hocamız ile anlaştık. Kendisi Kocaeli kamuoyunda bilinen, tanıdığımız sevdiğimiz bir spor adamı.

BU UYUM BİZİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK

Kocaelispor ve Türk futboluna katkılar sağlamış bir abimiz ile anlaşmak çok iyi oldu. İlkeli, bilgili, dürüst, deneyimli, hedefi olan, sporcu çıkaracak hocalardan birisi. Baturman hocamızda ilgili aldığımız kararın ne kadar doğu ortaya çıktı. Derince’nin havası değişti. Kocaeli’nin değeri olan Baturman hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. O’nun sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sporcularımızın çoğu bu şehrin çocuğu ve kulübümüzün alt yapısından yetişti. Uyum içinde çalışıyoruz ve bu uyum bizi istediğimiz noktaya ulaştıracaktır.

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