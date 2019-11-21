1A'da Gebze'de kritik maç var

Play-Off mücadelesi veren iki takım Çerkeşli ve Mustafapaşa takımları bugün Çerkeşli Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Halen 16 puanla 5.sırada yer alan ev sahibi Çerkeşli karşısında Mustafapaşa ise 19 puanla bir üst sırada bulunuyor. Adeta 6 puan değeri taşıyan maç saat 19.00’da başlayacak. Diğer maçlar ise yarın oynanacak.