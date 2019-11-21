Bardakçı Ali Okumuş hasret giderdi

Bardakçı Ali unvanıyla yıllarca Belsa Plaza karşısındaki dükkanda hizmet veren Kocaelispor’un fanatik taraftarı Ali Okumuş, müdavimi olduğu Önder Kuruyemiş’i ziyaret ederek herkesi şaşırttı. Bir süredir Umuttepe’de tedavi gören Ali Okumuş’u taraftarlar, futbolcular, başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyordu. Çarşı iznini kullanan Ali Okumuş, eski dostlarıyla bol bol sohbet etti.