Bardakçı Ali unvanıyla yıllarca Belsa Plaza karşısındaki dükkanda hizmet veren Kocaelispor’un fanatik taraftarı Ali Okumuş, müdavimi olduğu Önder Kuruyemiş’i ziyaret ederek herkesi şaşırttı. Bir süredir Umuttepe’de tedavi gören Ali Okumuş’u taraftarlar, futbolcular, başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyordu. Çarşı iznini kullanan Ali Okumuş, eski dostlarıyla bol bol sohbet etti.
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Bardakçı Ali Okumuş hasret giderdi
Bardakçı Ali unvanıyla yıllarca Belsa Plaza karşısındaki dükkanda hizmet veren Kocaelispor’un fanatik taraftarı Ali Okumuş, müdavimi olduğu Önder Kuruyemiş’i ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz